Babasının karşı çıktığı sporda Balkan şampiyonu oldu

Başarıya giden yol:

Gaziantep'te yaşayan 18 yaşındaki Sema Yüksel, spor lisesinde aldığı bir dersle başladığı güreşte kısa sürede öne çıktı. Beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle antrenmanlara başlayan Yüksel, U20 kadınlar 62 kilogram kategorisinde mücadele ederek Hırvatistan'da düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonası'nda finale kadar yükseldi.

Rakiplerini geride bırakan genç sporcu, finaldeki başarısıyla Balkan şampiyonu oldu ve boynuna altın madalyayı taktı. Bu sonuç hem Türkiye'ye hem de memleketi Gaziantep'e gurur yaşattı.

Antrenör ve aile desteği:

Yüksel, güreşe başlama sürecini anlatırken babasının ilk etapta karşı çıktığını, çevreden de benzer tepkiler aldığını söyledi. "Bir derse girdik ve güreşi çok sevdik. ... İlk olarak babam karşı çıktı. Çok sıcak bakmadı. ‘Erkek sporu bu. Kızdan güreşçi olur mu’ dedi," diyen Sema, zamanla azim ve gelen başarıların aile desteğini artırdığını ifade etti.

Hedefleri hakkında da konuşan Yüksel, "Çeşitli Türkiye derecelerim var. En sonunda Hırvatistan’da yapılan Balkan Şampiyonası’nda kendi sikletimde şampiyon oldum. Bundan sonraki hedefim inşallah Avrupa ve dünyaya gidip ... Gaziantep Belediye Spor Kulübü’nü temsil edip bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı’nıza okutmak olacak. Buradan bütün kız çocuklarına sesleniyorum. Kızların isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki istesinler, gerisi halloluyor" sözleriyle kararlılığını dile getirdi.

Antrenörün değerlendirmesi:

Antrenör Ali Şefik Güler, Sema'nın lisede geç başlamasına rağmen kısa sürede potansiyelini gösterdiğini anlattı. "Sema güreşe biraz geç başladı. Lise 2’ye gidiyordu. Beden eğitimi öğretmeni keşfetmiş... Çok hırslıydı. Kendi potansiyelinin farkında değildi," diyen Güler, aile ile yaptıkları görüşmelerin ardından sporcunun istikrar kazandığını ve Balkan'da derece yapmasının kendisini gururlandırdığını belirtti.

Güler, şampiyonluk sonrası karşılamanın ve elde edilen başarının kendisi için çok anlamlı olduğunu vurgulayarak Sema'nın emeğine ve yüreğine teşekkür etti.

Mesaj ve gelecek hedefleri:

Sema Yüksel'in hikayesi, geleneksel algılara rağmen kadın sporcuların uluslararası arenada başarı kazanabileceğine dair somut bir örnek sunuyor. Genç sporcu, kısa vadede Avrupa ve dünya hedeflerine odaklanırken, başarısının bölgedeki kız çocukları için ilham kaynağı olmasını umuyor.

Öne çıkanlar: Gaziantep'te yetişen Sema Yüksel, U20 62 kg kategorisinde Balkan şampiyonu oldu; antrenörü Ali Şefik Güler başarıdan dolayı gururlu.

GAZİANTEP'TE YAŞAYAN 18 YAŞINDAKİ SEMA YÜKSEL, BABASININ "ERKEK SPORU" DİYEREK KARŞI ÇIKTIĞI GÜREŞTE BALKAN ŞAMPİYONU OLARAK ALTIN MADALYA KAZANDI.