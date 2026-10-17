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Alanya açıklarında iki deniz hortumu kısa süreli görüntülendi

Sabah saatlerinde Alanya İncekum açıklarında deniz üzerinde oluşan iki hortum kısa süreli etki gösterip kıyıya ulaşmadan dağıldı ve vatandaşlar izledi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 11:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Alanya açıklarında iki deniz hortumu kısa süreli görüntülendi

İncekum açıklarında iki hortum kaydedildi

Antalya’nın Alanya ilçesi İncekum Mahallesi açıklarında sabah saatlerinde deniz üzerinde iki hortum oluştu. Olay, sahilde bulunan kişiler tarafından fark edildi.

hortumların seyri:

Deniz üzerinde belirgin biçimde yükselen hortumlar bir süre boyunca denizde ilerledi. Gözlemlere göre hortumlar kıyıya ulaşmadan etkilerini kaybederek dağıldı ve sonunda gözden kayboldu.

çevredekilerin gözlemleri:

Olayı izleyen vatandaşlar hortumları kısa süreliğine takip etti; oluşumun ardından herhangi bir uzama veya kıyıya inme kaydı olmadığı görüldü.

ANTALYA&#039;NIN ALANYA İLÇESİ İNCEKUM MAHALLESİ AÇIKLARINDA SABAH SAATLERİNDE OLUŞAN 2 HORTUM, BİR...

ANTALYA'NIN ALANYA İLÇESİ İNCEKUM MAHALLESİ AÇIKLARINDA SABAH SAATLERİNDE OLUŞAN 2 HORTUM, BİR SÜRE DENİZ ÜZERİNDE İLERLEDİKTEN SONRA GÖZDEN KAYBOLDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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