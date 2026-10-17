Fırat Konservatuvarı'nın sürpriz performansı Elazığ akşamını türküyle doldurdu

otobüste beklenmeyen konser:

Elazığ’da Fırat Üniversitesi Konservatuvarı öğrencileri, gündelik yaşamın yoğunluğuna kısa bir mola vermek amacıyla anlamlı bir girişimde bulundu. Abdullahpaşa hattında saat 18.30 seferini yapan otobüse binen grup, enstrümanları ve sesleriyle otobüsü anında bir türkü meclisine çevirdi. Beklenmedik anons ve melodiler, yolculuğu sıradan bir akşam seferinden canlı bir performansa dönüştürdü.

etkinliğin gelişimi:

Konservatuvar öğrencileri, sırayla türküleri seslendirirken yolcuların tepkilerini da göz önünde bulundurdu; bazıları şaşkınlığını korurken çoğunluk zamanla alkışlarla ve tebessümlerle etkinliğe eşlik etti. Performans, kısa süre içinde samimi görüntüler oluşturdu; müzik sesi, otobüs kabininde sohbetleri ve yüz ifadelerini etkiledi.

yolculara verilen mesaj ve etki:

Öğrencilerin amacı hem vatandaşlara moral vermek hem de farkındalık yaratmaktı. Bu tür sokak içi ve kamusal alan etkinlikleri, günlük rutini kırma ve sosyal bağları güçlendirme potansiyeli taşıyor. Etkinlik sırasında yaşanan içten tepkiler, planlanan basit bir sürprizin beklentiden öte bir toplumsal etki yaratabileceğini gösterdi.

Fırat Üniversitesi Konservatuvarı öğrencilerinin otobüs performansı, Elazığ’da kısa süreli ama unutulmaz bir akşam yaşanmasına neden oldu; türkülerin eşlik ettiği yolculuk, katılımcılar ve yolcular için samimi anlara sahne oldu.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUVARI ÖĞRENCİLERİ, ELAZIĞ BELEDİYESİ ABDULLAHPAŞA HATTINDA SEFER YAPAN OTOBÜSTE GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ SÜRPRİZ MÜZİK ETKİNLİĞİYLE YOLCULARA KEYİFLİ ANLAR YAŞATTI