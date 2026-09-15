Doğum borçlanmasıyla emekli oldu; işverenin sahte kayıtları 6 aylık maaşını geri aldı

Adana'da yaşayan 58 yaşındaki iki çocuk annesi Sefalet Verani, yıllarca çalışıp yaptığı doğum borçlanmasının ardından 2026 yılının Ocak ayında emekli oldu. Verani'ye bağlanan emekli maaşı aylık 20 bin TL olarak kayda geçti ve ilk ödeme Temmuz ayında hesabına yatırıldı.

SGK incelemesi ve iptal kararının gerekçesi:

Ağustos ayında Verani'ye gönderilen SGK yazısında, yapılan inceleme sonucu toplam 1057 gün hizmetinin "fiili çalışmaya dayanmadığı" gerekçesiyle iptal edildiği bildirildi. Yazıda, iptalin dayanağı olarak Seyhan Sosyal Güvenlik Merkezi'nin 20.04.2026 tarihli yazısı ve ekindeki 09.02.2026 tarihli rapor gösterildi. İptal edilen dönemler 01.01.2015-26.05.2015 arasındaki 144 gün ile 06.03.2017-30.06.2020 arasındaki 913 gün olarak belirtildi.

İptal sonrası Verani'nin hizmet kaydı 2599 gün olarak değerlendirildi ve tahsis talep tarihi itibarıyla emeklilik şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle bağlanan yaşlılık aylığı başvurusu geriye dönük iptal edildi. SGK, Verani'ye yasal faiziyle birlikte 158.300 TL tutarında borç bildirdi.

Verani'nin yanıtı ve yaşadığı mağduriyet:

SGK'ya gidip durumu sorduğunda görevliler, işvereninin vergi kaçakçılığı yaptığı ve sahte evrak düzenlendiği için prim günlerinin silindiğini söyledi. Verani, işyerinde gerçekten çalıştığını belirterek mağduriyetini anlattı: "Ben çalıştım, hak ettim, emek verdim. İşverenin hatası varsa bunun faturasını bana kesmesinler."

Verani, çalıştığını doğrulayacak esnaf ve mesai arkadaşları olduğunu, ayrıca işyerinde çekilmiş fotoğrafları ve tanıkları olduğunu belirtti. "Bunu ispat ederim; 10 tane şahit getiririm" diye konuştu. Patronla görüştüğünü, patronun kendisine "haklısın, mahkemeye ver" dediğini aktardı.

Emeklilik başvurusu sırasında SGK'nın yönlendirmesiyle maddi sıkıntı çekerek doğum borçlanması yaptığını söyleyen Verani, bunun için komşusundan borç bulup altınlarını bozdurduğunu ifade etti. Ayrıca sağlık sorunları nedeniyle %60 raporunun olduğunu ve bu nedenle süreci hızlandırmak isterken borçlanma yoluna gittiğini anlattı.

Verani, borç bildiriminin sağlık hizmetlerine erişimini de etkilediğini belirtti: SGK'nın talebiyle borcun yasal faiziyle büyüdüğünü, önce yaklaşık 137 bin lira olarak bildirilen borcun şimdi 158.300 TLye çıktığını ve bunun üzerine Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu nedeniyle ilaçlarını alamadığını söyledi. "Bir aydır ilaçlarımı dahi alamıyorum" diyerek sağlık ve ekonomik kaygılarını dile getirdi.

Verani, yaşadığı haksızlığı gidermek için hukuki yollara başvuracağını, hem işvereni hem de SGK hakkında şikâyette bulunacağını açıkladı. Primlerinin tek tek hesaplandığını, eksik kalan primler için ayrıca borçlanma yaptığını ve tüm bu belgeleri il müdürlüğüne sunduğunu, buna rağmen çözüm bulunmadığını ifade etti.

Olay, doğum borçlanması ile emekli olan kişilerin kayıt ve belge denetimleri sonucunda karşılaşabileceği idari uygulamaların somut bir örneğini oluşturuyor. Verani'nin hukuki süreç başlatma niyeti ve sunacağı tanıklar, iddia edilen sahte kayıtların nasıl değerlendirileceğinin belirlenmesinde belirleyici olacak.

Verani'nin söylemleri ve SGK yazısında belirtilen tarihler ile gün sayıları haberin tarafsız kaydı olarak korunmuştur. Konuyla ilgili olarak Verani'nin şikâyet sürecinin nasıl ilerleyeceği, resmi inceleme ve olası adli süreçler takip edilecek gelişmeler arasında yer alacak.

EMEKLİLİĞİ İPTAL EDİLEN VE 158 BİN 300 TL BORÇ ÇIKARILAN VERANİ, İŞ YERİNDE GERÇEKTEN ÇALIŞTIĞINI ÖNE SÜREREK, "BEN ÇALIŞTIM, HAK ETTİM, EMEK VERDİM. İŞVERENİN HATASI VARSA BUNUN FATURASINI BANA KESMESİNLER" DEDİ.