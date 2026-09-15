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Eskişehir'de gençlik personeline bağımlılık farkındalığı eğitimi

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde düzenlenen Yeşilay destekli eğitimde 209 personele bağımlılıkla mücadele farkındalığı verildi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:59

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir'de gençlik personeline bağımlılık farkındalığı eğitimi

Eğitimin amacı ve kapsamı:

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele yönelik düzenlenen eğitimler, kurum içinde bağımlılıkla mücadele farkındalığını güçlendirmeyi amaçladı.

Uygulayıcılar ve yöntem:

Eğitimler, Yeşilay formatör eğitimi almış kurum psikologları ve sosyal çalışmacıları tarafından gerçekleştirildi ve katılımcılara bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

Katılım ve beklentiler:

Eğitimlere toplam 209 personelin katıldığı belirtildi; programın hedefi, gençlerle doğrudan temas eden personelin konuya ilişkin bilinç düzeyini artırmak ve kurumsal kapasiteyi geliştirmektir.

ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ&#039;NDE GÖREV YAPAN PERSONELE YÖNELİK &#039;BAĞIMLILIKLA MÜCADELE...

ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE GÖREV YAPAN PERSONELE YÖNELİK 'BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMLERİ' DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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