Eskişehir'de gençlik personeline bağımlılık farkındalığı eğitimi

Eğitimin amacı ve kapsamı:
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele yönelik düzenlenen eğitimler, kurum içinde bağımlılıkla mücadele farkındalığını güçlendirmeyi amaçladı.
Uygulayıcılar ve yöntem:
Eğitimler, Yeşilay formatör eğitimi almış kurum psikologları ve sosyal çalışmacıları tarafından gerçekleştirildi ve katılımcılara bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.
Katılım ve beklentiler:
Eğitimlere toplam 209 personelin katıldığı belirtildi; programın hedefi, gençlerle doğrudan temas eden personelin konuya ilişkin bilinç düzeyini artırmak ve kurumsal kapasiteyi geliştirmektir.
ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE GÖREV YAPAN PERSONELE YÖNELİK 'BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMLERİ' DÜZENLENDİ.
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