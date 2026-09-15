Eskişehir'de gençlik personeline bağımlılık farkındalığı eğitimi

Eğitimin amacı ve kapsamı:

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele yönelik düzenlenen eğitimler, kurum içinde bağımlılıkla mücadele farkındalığını güçlendirmeyi amaçladı.

Uygulayıcılar ve yöntem:

Eğitimler, Yeşilay formatör eğitimi almış kurum psikologları ve sosyal çalışmacıları tarafından gerçekleştirildi ve katılımcılara bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

Katılım ve beklentiler:

Eğitimlere toplam 209 personelin katıldığı belirtildi; programın hedefi, gençlerle doğrudan temas eden personelin konuya ilişkin bilinç düzeyini artırmak ve kurumsal kapasiteyi geliştirmektir.

ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE GÖREV YAPAN PERSONELE YÖNELİK 'BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMLERİ' DÜZENLENDİ.