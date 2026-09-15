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İstanbul'da sahte para ve altın şebekesine yönelik operasyon: 11 gözaltı

15.09.2026'de İstanbul'da düzenlenen operasyonda sahte para ve altın ticareti şüphesiyle 11 kişi gözaltına alındı; sahte para ve altın ele geçirildi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İstanbul'da sahte para ve altın şebekesine yönelik operasyon: 11 gözaltı

İstanbul'da eş zamanlı operasyon:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte para ve sahte altın suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 15.09.2026 tarihinde şehir genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

ele geçirilenler:

Aramalarda çok sayıda sahte malzeme ele geçirildi. Operasyonda tespit edilen materyaller arasında 357.400 TL sahte Türk lirası, 500 ABD doları sahte para, 15 adet 100 ABD doları bandrolü ve 2.636 adet bandrollü kağıt yer aldı. Ayrıca ziynet eşyası niteliğinde 6 adet sahte altın bilezik, 1 adet sahte altın kolye ve 1 adet sahte tam altın ele geçirildi.

gözaltılar ve soruşturmanın hedefi:

Operasyon kapsamında toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yetkililer, çalışmanın amacının vatandaşların ve esnafın mağduriyetinin önüne geçilmesi olduğunu vurguladı. Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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