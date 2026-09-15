Eskişehir’de yurtlarda son kontroller: yeni dönem için eksiksiz hazırlık

yurtlarda son hazırlıklar:

Eskişehir’de öğrenci yurtları yeni döneme hazır hale getirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, yurtların açılmasına sayılı günler kala şehirdeki yurtları tek tek ziyaret ederek hazırlıkları yerinde inceledi.

hazırlıkların odağı:

Kalın, gençlerin yeni dönemde güvenli, temiz, konforlu ve huzurlu ortamlarda barınabilmeleri için yürütülen çalışmaları değerlendirdi. İncelemelerde temizlik, güvenlik önlemleri ve ortak kullanım alanlarının düzenli olması gibi unsurların sağlanmasına özellikle dikkat edildi.

eksikliklerin giderilmesi ve tamamlanma süreci:

İl Müdürü Kalın, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve hazırlıkların eksiksiz tamamlanması yönünde incelemelerde bulundu. Yeni dönem öncesi hazırlıkların titizlikle sürdüğü ve öğrencilerin konaklama koşullarının iyileştirilmesine öncelik verildiği kaydedildi.

ESKİŞEHİR'DE ÖĞRENCİ YURTLARI YENİ DÖNEME HAZIR HALE GETİRİLDİ.