Bayrampaşa halinde operasyon sonrası sessizlik sürüyor

Operasyonun kapsamı ve gözaltılar:

Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından duyurulan soruşturmada, yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları değerlendirilen 41 büyük dağıtıcı firma ve bunların yöneticileri hakkında işlem başlatıldı. İstanbul merkezli 22 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonda, yetkililerin açıklamasına göre 33 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın hedefinde piyasa düzeninin korunması ve tüketicinin korunması amacıyla yapılan tespitlerin bulunduğu belirtilirken, hukuki süreç ve arama-kontrol faaliyetleri devam ediyor.

Bayrampaşa halindeki görüntü:

Operasyonun sahnelendiği Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde, işlem yapılan firmada dışarıdan bakıldığında belirgin bir hareketlilik veya açıklama gözlemlenmedi; firma içinde ve çevresinde genel olarak bir sessizlik hakim oldu. Çalışanlar ve yetkililerden konuya ilişkin anlık belirgin bir açıklama alınamadı.

Süreç ve piyasa etkileri:

Gözaltılar ve soruşturmalar sonrasında atılacak hukuki adımlar ile piyasa denetimlerinin sonuçları, yaş sebze ve meyve fiyatlarının seyrini yakından etkileyecek. Yetkililerce açıklanan sayılar ve bulgular doğrultusunda yapılacak işlemler, piyasada benzer uygulamaların önüne geçilmesine yönelik önemli bir gösterge olarak değerlendirilecek.

Önümüzdeki günlerde savcılık işlemleri, olası delil değerlendirmeleri ve idari soruşturmalar takip edilecek; kamuoyu ve sektördeki aktörler açıklamaları ve resmi adımları bekliyor.

Gıdada fahiş fiyat operasyonunun ardından Bayrampaşa'daki bir firmada sessizlik hakim