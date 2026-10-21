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Pendik’te tedarikçilere odaklı sanayi buluşması: PESİAD ikinci kez sahnedeydi

PESİAD II. Tedarikçi Günleri, 21 Ekim'de Pendik'te gerçekleşti; Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve Togg CEO’su Mehmet Karakaş da katıldı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 18:48

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EDİTÖR: Berk Doğan

Pendik’te tedarikçilere odaklı sanayi buluşması: PESİAD ikinci kez sahnedeydi

PESİAD II. Tedarikçi Günleri iş dünyasını bir araya getirdi

Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen PESİAD II. Tedarikçi Günleri, 21 Ekim'de İstanbul Marriott Hotel Pendik'te gerçekleştirildi. Programa ticaret ve sanayi temsilcileri ile birlikte kamu ve yerel yöneticiler katıldı; etkinlik, firmalar arası tedarik ilişkilerini güçlendirmeyi hedefledi.

katılımcılar ve etkinliğin yapısı:

Etkinlikte Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Togg CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız yer aldı. 35 farklı sektör temsil eden ve yaklaşık 70'e yakın firma stant açtı; organizasyon, mini fuar formatında katılımcılara doğrudan temas ve ürün-hizmet sunma imkanı sundu.

Programın ev sahibi PESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Battal idi. Battal, etkinliğin firmalar arasında yeni iş birlikleri ve ticari bağlantılar kurma noktasında somut geri dönüşler sağladığını belirtti ve üçüncü buluşmada daha geniş bir fuar organizasyonu hedeflediklerini ifade etti.

konuşmalar ve öne çıkan değerlendirmeler:

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, PESİAD’ın Pendik ve İstanbul sanayi-ticaret hayatına katkılarına vurgu yaparak, stant açan firmaların tedarik zincirleri aracılığıyla dayanışma sergilediklerini söyledi. Gürcan, bu tür buluşmaların iş birliğini ve çalışma azmini ileriye taşıdığını vurgulayarak organizasyonu önemsediklerini belirtti.

Togg CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş ise ülke sanayicilerinin düzenli birlikteliğinin güç oluşturduğunu ifade etti. Karakaş, sözlerinde "genel bir güçten bölgesel bir güce ilerlemek mümkün" olduğunu belirterek, Pendik lokasyonunun erişim avantajıyla farklı sanayilere kapı aralayabileceğine değindi.

Programda öne çıkan tema, yerel sanayiciler arasında doğrudan temas ve tedarik ilişkilerinin artırılması oldu. Katılımcı firmalar, stantlar aracılığıyla hem ürünlerini tanıtma hem de yeni tedarik ve satış bağlantıları kurma fırsatı buldu; organizasyonun, bölgesel ekonomik iş birliğine katkı sağlaması hedefleniyor.

Etkinliği düzenleyen ve destek verenlere yönelik teşekkürlerini ileten PESİAD yetkilileri, ilerleyen dönemlerde benzer buluşmalarla sektörlerarası iş birliğinin daha da yaygınlaşmasını amaçladıklarını söyledi.

PESİAD 2. Tedarikçi Günleri iş dünyasını Pendik&#039;te buluşturdu

PESİAD 2. Tedarikçi Günleri iş dünyasını Pendik'te buluşturdu

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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