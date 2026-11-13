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Dokuz günlük ara tatilde çocuk sağlığı için öncelik: işitme ve görme kontrolleri

Uzmanlar, dokuz günlük ara tatilin işitme, görme, büyüme ve gelişim kontrolleri için fırsat olduğunu vurguluyor; velilere düzenli muayene çağrısı yapıldı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 10:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Dokuz günlük ara tatilde çocuk sağlığı için öncelik: işitme ve görme kontrolleri

Dokuz günlük ara tatilde çocuk sağlığı için öncelik: işitme ve görme kontrolleri

Dokuz günlük ara tatilin, çocukların rutin sağlık kontrolleri için önemli bir fırsat olduğunu belirten uzmanlar, velilere işitme, görme, büyüme ve gelişim takiplerini ihmal etmemeleri çağrısında bulundu. Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Muhlis Korur, bu kontrollerin okul başarısı ve günlük yaşam kalitesi açısından kritik olduğunu vurguladı.

İşitme değerlendirmesinde dikkat edilmesi gerekenler:

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi KBB Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe, çocuklarda geniz eti ve bademcik büyümesi, sık tekrarlayan kulak enfeksiyonları, kulakta sıvı birikmesi ve burun tıkanıklığı gibi sorunların erken dönemde fark edilmesinin önemine işaret etti. Tepe, işitme problemlerinin ders takibini ve öğretmeni anlamayı zorlaştırabildiğini belirterek gece horlama, ağız açık uyuma ve kalitesiz uykunun da göz önünde bulundurulması gereken belirtiler olduğunu söyledi.

Büyüme, gelişim ve göz muayenelerinin önemi:

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Gebeşoğlu, çocukların boy-kilo gelişimlerinin, büyüme eğrilerinin ve genel sağlık durumlarının düzenli olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Halsizlik, çabuk yorulma ve dikkat dağınıklığı gibi şikâyetlerin demir eksikliği ve kansızlık ile ilişkili olabileceğini ve gerek görüldüğünde tetkiklerin yapılması gerektiğini belirtti. Gebeşoğlu ayrıca mevsim geçişlerinde artış gösterebilen alerjik hastalıkların da takibinin önemine dikkat çekti.

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Candan Karaca ise görme sorunlarının çocuklar tarafından her zaman farkedilmeyebildiğini hatırlattı. Bulanık görme, miyop, şaşılık ve göz tembelliği gibi sorunların okul başarısını etkileyebileceğini; tahtayı görmekte zorlanma, kitap okurken gözleri kısma ve baş ağrısı gibi şikayetlerin göz muayenesi gerektiren belirtiler olduğunu söyledi.

Uzmanlar, ara tatilin çocukların sağlık durumlarının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi için değerlendirilebileceğini belirterek, velilere şüphe duydukları belirtiler olduğunda sağlık kuruluşlarına başvurmalarını ve düzenli kontrolleri ihmal etmemelerini önerdi. Düzenli muayenelerin hem çocukların fiziksel gelişimine hem de eğitim hayatına katkı sağlayacağı vurgulandı.

BÜYÜK ANADOLU SAMSUN HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI DR. FİLİZ GEBEŞOĞLU

BÜYÜK ANADOLU SAMSUN HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI DR. FİLİZ GEBEŞOĞLU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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