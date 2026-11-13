Sinsi ilerleyen diyabette erken tanı hayati fark yaratıyor

Erken teşhis, sessiz ilerleyen diyabette tedavi başarısını artırıyor

Denizli Özel Egekent Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdar Baysoy, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında yaptığı açıklamada, diyabetin bazı kişilerde uzun süre belirti vermeden ilerleyebildiğini belirtti. Dr. Baysoy, günlük hayatta sıkça göz ardı edilen şikayetlerin bile hastalığın habercisi olabileceğini vurguladı.

Belirtiler ve risk grupları:

Diyabetin başlangıç evresinde şikayetler kişiden kişiye değişebiliyor. Baysoy, aşırı susama, uzun süre aç kalamama, yemekten sonra artan tatlı isteği, uyku hali ve rehavet, hiç yememiş gibi acıkma, normalden fazla idrara çıkma, ağız kuruluğu, halsizlik, çabuk yorulma, bulanık görme, açıklanamayan kilo kaybı ve yaraların geç iyileşmesinin diyabetin önemli işaretleri arasında olduğunu söyledi. Ayrıca ailesinde diyabet öyküsü bulunanlar, fazla kilolu olanlar, fiziksel aktivitesi yetersiz kişiler, hipertansiyon veya kan yağlarında yükseklik bulunanların risk grubu kapsamında olduğunu hatırlattı.

Erken tanı ve düzenli takip neden kritik:

Dr. Baysoy, diyabetin geç tanı alması halinde kalp ve damar hastalıkları, böbrek fonksiyonlarında bozulma, gözde görme kaybı ve sinir hasarı gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini belirtti. Bu nedenle tanı koyma ve takip sürecinde kan şekeri ölçümleri ile HbA1c testinin önemli olduğunu ifade etti. Diyabet tanısı konulan hastaların sadece kan şekeri takibiyle yetinmemesi; tansiyon ve kolesterol kontrolleri, böbrek fonksiyon testleri, göz muayeneleri ve ayak sağlığı değerlendirmelerinin de düzenli yapılması gerektiğini vurguladı.

Yaşam tarzı ve tedaviye uyum:

Hastalıkla mücadelede yaşam tarzı değişikliklerinin esas olduğunu söyleyen Baysoy, beslenme düzeninde sebze ve lifli gıdalara yer verilmesi, şekerli içeceklerin ve aşırı işlenmiş gıdaların sınırlandırılması, günlük hareketin artırılması ve yeterli uyku alışkanlığının kazanılmasının kan şekeri dengesine katkı sağladığını anlattı. Diyabet tanısı olanların ilaçlarını hekimin önerisine göre kullanmaları, tedavilerini kendi kararlarıyla değiştirmemeleri ve takiplerini aksatmamalarının önemine dikkat çekti.

Dr. Serdar Baysoy, diyabetin erken dönemde fark edildiğinde ve doğru yönetildiğinde kontrol altına alınabilecek bir hastalık olduğunu belirterek, belirtiler görmesek bile risk grubundaki kişilerin düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini söyledi. Baysoy, diyabetle mücadelede en güçlü adımın hastalığı tanımak, risklerin farkında olmak ve zamanında harekete geçmek olduğunu sözlerine ekledi.

AŞIRI SUSAMA, SIK İDRARA ÇIKMA, SÜREKLİ YORGUNLUK VE AÇIKLANAMAYAN KİLO KAYBI GÜNLÜK YAŞAMDA ÇOĞU ZAMAN ÖNEMSENMEYEN BU BELİRTİLER, DİYABETİN HABERCİSİ OLABİLİR. ÜSTELİK DİYABET, BAZI KİŞİLERDE UZUN SÜRE HİÇBİR BELİRTİ VERMEDEN İLERLEYEBİLİYOR. 14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ DOLAYISIYLA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNAN ÖZEL EGEKENT HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. SERDAR BAYSOY, DİYABETLE MÜCADELEDE ERKEN TEŞHİSİN, BİLİNÇLİ YAŞAMIN VE DÜZENLİ SAĞLIK KONTROLLERİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.