Kushner: barış görüşmelerinin bir sonraki turuna kıta ülkelerinden temsilciler de dahil edilecek

Kushner'in değerlendirmesi:

ABD'li müzakereci Jared Kushner, Dublin'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Kushner, Abu Dabi'de başlayan üç günlük yoğun diplomasi trafiğinin Moskova ziyaretini takiben Dublin'de sona erdiğini belirtti. Witkoff ve Kushner, Abu Dabi'deki üçlü görüşmelerin ardından doğrudan Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüklerini, daha sonra Zelenskiy ile Dublin'de bir araya geldiklerini aktardı.

Müzakerelerin genişletilmesi ve gündem:

Kushner, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin bir sonraki görüşme turuna kıta ülkelerinden temsilcilerin de dahil edilmesi konusunda uzlaştığını söyledi. Görüşmeler sırasında Ukrayna, Almanya, İtalya, AB, Fransa, İrlanda ve Polonya’dan Ulusal Güvenlik Danışmanlarıyla istişarelerin yapıldığını vurguladı. Bu adımın, sadece toprak meselelerini değil aynı zamanda savaş sonrası Avrupa güvenlik düzenlemelerini de gündeme getirmeye imkan tanıyacağını belirtti.

Görüşmelerin paralel ilerleyeceğini ve Ukrayna’nın güvenlik endişeleri giderilmeden daha geniş kapsamlı bir Avrupa güvenlik düzenlemesinin sonuçlandırılmayacağı taahhüdünün yinelendiği açıklandı. Kushner, insani tedbirler dışında kapsamlı bir anlaşma sağlanana dek hiçbir sonucun kesinleşmeyeceği anlayışıyla hareket edileceğini ifade etti.

Esir takası ve sonraki adımlar:

Müzakerelerde ayrıca büyük çaplı bir esir takası planının ele alındığı bildirildi. Kushner, planlanan takasanın savaşın en büyük esir değişimi olabileceğini ve binlerce insanın aileleriyle yeniden bir araya gelmesine imkan sağlayacağını söyledi. Tarafların bu tür adımları tamamlamak için gereken iyi niyeti ve ciddiyeti göstermesini umduklarını ekledi.

Kushner, kaydedilen ilerlemenin cesaret verici olduğunu, aralarında çatışmaları sona erdirmeye dönük güvenilir güvenlik garantileri, çatışma önleme mekanizmaları ve gerilimi azaltacak taahhütlerin bulunduğu çözümler üzerinde çalışılacağını belirtti. Ayrıca Başkan Trump’ın bu savaşı sona erdirmeye kararlı olduğunu ifade etti.

Görüşmenin ardından Zelenskiy de Avrupalıların müzakerelere dahil edilmesini memnuniyetle karşıladı ve gündemin ateşkes ile gerilimin azaltılmasına yönelik adımları içermesini umduğunu söyledi. Zelenskiy, "Her şeyin önündeki engellerin kaldırılmasının önemli olduğunu" vurgulayarak ateşkes odaklı bir gündem üzerinde çalışılmasını beklediğini belirtti.

Taraflar arasında devam eden görüşmeler, kapsamlı bir barış anlaşması ve Avrupa güvenliğine ilişkin daha geniş düzenlemeler için yeni turda Avrupalı aktörlerin de sürece katılmasıyla farklı bir evreye taşınmış olacak.

ABD'Lİ MÜZAKERECİ JARED KUSHNER, DUBLİN'DE UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR ZELENSKİY İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖRÜŞMENİN ARDINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "RUSYA VE UKRAYNA, GÖRÜŞMELERİN BİR SONRAKİ TURUNA AVRUPALILARI DA DAHİL ETME KONUSUNDA ANLAŞTI" İFADELERİNİ KULLANDI.