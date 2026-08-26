Dolomit Dağları’nda kurtarma sırasında sağlık çalışanı kayalıklardan yuvarlandı

İtalya'nın Dolomit Dağları'nda 22 Ağustos'ta yürütülen bir kurtarma operasyonunda korku dolu anlar yaşandı. Bölgeye, 25 yaşındaki bir dağcıyı yardım etmek üzere sevk edilen acil durum ekipleri müdahale etti.

olayın görüntüleri ve yaşanan gelişmeler:

Kurtarma anına ait görüntülerde iki ekip üyesinin yaralı dağcıyı sedyeye yerleştirdiği sırada sedyenin aniden kaydığı görülüyor. Bu sırada müdahalede bulunan bir sağlık çalışanı dengesi bozulunca sedyeyle birlikte birkaç metre boyunca kayalık zeminde yuvarlandı. Doktorun arkasından bazı küçük ve orta boylu taş parçalarının da yuvarlandığı kayıtlarda yer aldı.

müdahale ve sağlık durumu:

Olay yerinde hem sedyede bulunan yaralı dağcıya hem de kazada yaralanan doktora müdahale edildi. Yetkililer, her iki kişinin de hayati tehlike arz etmediğini bildirdi. Kurtarma sırasında sedye güvenliği ve zeminin taşlı yapısının operasyonları nasıl etkilediği görüntülerde net şekilde ortaya çıktı.

İtalya’nın Dolomit Dağları’nda tırmanış sırasında düşen bir dağcıyı kurtarmak üzere bölgeye sevk edilen acil durum ekiplerinden bir sağlık çalışanı, kurtarma operasyonu sırasında dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı yuvarlandı.