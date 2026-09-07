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Kayserispor'dan birlik ve kararlılık vurgusu

Kayserispor, Esenler Erokspor'u 3-0 yenip puanını 13'e çıkardı; yönetim kurulu galibiyeti disiplin, inanç ve kararlılıkla sürdüreceklerini açıkladı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 19:10

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserispor'dan birlik ve kararlılık vurgusu

Kayserispor'dan maç sonrası değerlendirme

Spor Toto 1. Lig 6. hafta mücadelesinde Kayserispor, deplasmanda Esenler Erokspor'u 3-0 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü. Alınan bu sonucun ardından sarı-kırmızılı takımın puanı 13 oldu ve yönetim kurulu resmi bir yazılı açıklama yayımladı.

Maçın özeti:

Karşılaşmada Kayserispor ilk ve ikinci yarılarda bulduğu gollerle oyunun kontrolünü elinde tuttu. Teknik heyet ve oyuncuların sergilediği disiplinli oyun, net skorun ortaya çıkmasında belirleyici oldu. Yönetim kurulunun açıklamasında takım karakteri, mücadele azmi ve sahadaki hakimiyetin galibiyette etkili olduğu vurgulandı.

Yönetim kurulunun değerlendirmesi:

Yönetim kurulu, yaptığı yazılı açıklamada takımın elde ettiği galibiyeti takdirle karşıladı ve bu sonucu sezon hedeflerine ulaşma yolunda atılmış önemli bir adım olarak nitelendirdi. Açıklamada, Aynı disiplin ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. ifadesine yer verilerek ilerleyen haftalara dikkat çekildi. Kurul, tek bir galibiyetin yeterli olmayacağını belirterek uzun vadeli bir bakış açısıyla her maça final ciddiyetiyle yaklaşma kararlılığını paylaştı.

Açıklamada ayrıca Kayserispor camiasının birlik ve beraberliği ön plana çıkarıldı; futbolcular, teknik heyet ve taraftarlara teşekkür edilerek bu dayanışmanın zorlukların üstesinden gelmede belirleyici olacağı kaydedildi. Yönetim kurulu, kulübün hedeflerine ulaşma niyetini tekrar ederek sürecin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Bu değerlendirme, Kayserispor'un hem saha içindeki performansına hem de kulüp vizyonuna dair net bir mesaj içeriyor: disiplin, inanç ve birliktelik temelinde hareket ederek sezon boyunca istikrarlı kalmak hedefleniyor.

1. LİG’İN 6&#039;INCI HAFTASINDA KAYSERİSPOR, DEPLASMANDA ESENLER EROKSPOR’U 3-0 MAĞLUP ETTİ. MAÇIN...

1. LİG’İN 6'INCI HAFTASINDA KAYSERİSPOR, DEPLASMANDA ESENLER EROKSPOR’U 3-0 MAĞLUP ETTİ. MAÇIN ARDINDAN KAYSERİSPOR YÖNETİM KURULU TARAFINDAN YAPILAN YAZILI AÇIKLAMADA, "AYNI DİSİPLİN VE KARARLILIKLA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ" DENİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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