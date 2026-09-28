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Domuza çarpmamak için manevra yapan ticari araç takla attı

Aydın Efeler'de Denizli Karayolu'nda 09 U 0606 plakalı ticari araç, aniden çıkan domuzu görüp manevra yapınca takla attı; sürücü B.O. yara almadı, yol kısa süre kapatıldı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 21:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Domuza çarpmamak için manevra yapan ticari araç takla attı

Domuza çarpmamak için manevra yapan ticari araç takla attı

Aydın'ın Efeler ilçesinde gece saatlerinde yaşanan kazada, sürücünün anlık refleksi sonucu ticari araç takla attı. Olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Kaza, Denizli Karayolu üzerinde saat 20.30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 09 U 0606 plakalı ticari aracı kullanan B.O., sürüş halinde aniden yola çıkan bir domuza çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç takla attı; sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı ve şans eseri yaralanmadı.

Müdahale, trafik ve inceleme:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil ekipleri ve polis sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

Yetkililer, özellikle geceleri ve kırsal bağlantı yollarında yaban hayvanlarıyla karşılaşma riskinin arttığını belirterek sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı.

AYDIN&#039;IN EFELER İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN BİR ANDA ÖNÜNE ÇIKAN DOMUZA ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN BİR ANDA ÖNÜNE ÇIKAN DOMUZA ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI, ŞANS ESERİ SÜRÜCÜ KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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