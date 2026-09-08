Dönüş manevrası kazaya yol açtı: Mudanya'da alkollü sürücü motosikletliye çarptı

kaza detayları:

Bursa'nın Mudanya ilçesi Şükrü Çavuş Mahallesi Sudeposu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Başak Sokak yönünden gelen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Dönüş manevrası sırasında A.A. idaresindeki 16 BCF 365 plakalı otomobil, A.Ç. yönetimindeki 16 CCF 359 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.Ç. yola savrularak yaralandı. Olay yerine gelen çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

yaralının müdahalesi:

Sağlık ekipleri kazazedeye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra A.Ç., kontrol ve tedavi için Mudanya Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralının durumu hakkında resmi bir detay paylaşılmadı; kaza yerinde ve hastanede yapılan müdahaleler kaydedildi.

sürücüye yapılan işlemler:

Trafik polislerinin incelemesinde otomobil sürücüsü A.A.'nın alkollü olduğu tespit edildi; yapılan ölçümde sürücünün 1,15 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullandığı belirlenen sürücüye 25 bin TL idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

A.A., ifadesi ve işlemleri için Mudanya Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma ve trafik incelemeleri devam ediyor.

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNDE OTOMOBİLİN MOTOSİKLETE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI. KAZAYA KARIŞAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN 1,15 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ.