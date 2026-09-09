Dönüş yolunda hüzün: Kapıkule'de gurbetçilerin vedası

Kapıkule'den başlayan vedalar:

Yaz tatillerini aile ve yakınlarıyla geçiren gurbetçiler, izinlerinin sona ermesiyle beraber Türkiye'den ayrılmak üzere yola çıktı. Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk sürerken, yolcular ayrılığın getirdiği hüznü dile getirdi.

Gurbetçiler işlemlerini tamamlayıp, pasaport ve araç kontrollerinin ardından Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya dönüyor. Memleketten ayrılmanın her defasında zor olduğunu söyleyen yolcular, kısa süreli tatillerin ardından yeniden gelme umudunu taşıyor.

Edirne'nin diğer kapılarında da hareketlilik:

Hamzabeyli, İpsala ve Pazarkule sınır kapılarında da dönüş işlemleri devam ediyor. Göçmenler arasında başta Almanya olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine dönüş yapanlar bulunuyor.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, genel hareketlilikte azalma başlamasına rağmen gurbetçi sezonu henüz tamamen sona ermiş değil; birçok aile, bir sonraki izin döneminde yeniden buluşmayı planlıyor.

TÜRKİYE'DEKİ TATİLLERİNİN ARDINDAN GURBETÇİLERİN AVRUPA'YA DÖNÜŞ YOLCULUĞU SÜRERKEN, EDİRNE'DEKİ KAPIKULE SINIR KAPISI'NDA HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR. MEMLEKETLERİNDEN AYRILAN GURBETÇİLER, DÖNÜŞ YOLUNDA YAŞADIKLARI HÜZNÜ DİLE GETİRDİ.