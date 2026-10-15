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Dört yıldır kaçtığı eski sevgilisi tarafından izlenen kadın için yakalama kararı

Kilis'ten İzmir, Ayvalık ve Eskişehir'e taşındığı belirtilen kadın, eski sevgilisinin ölüm tehditleri ve takibi üzerine şikayetçi oldu; yakalama kararı çıktı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Dört yıldır kaçtığı eski sevgilisi tarafından izlenen kadın için yakalama kararı

olayın gelişimi:

Kilis'te yaşadığı dönemde dört yıl önce ilişkiyi sonlandıran K.S.Ü. (24), ayrılığı kabul etmeyen eski sevgilisi Y.Z. (38) tarafından uzun süreli takip ve tehditlere maruz kaldığını ileri sürdü. Mağdurun ifadelerine göre, baskılardan kurtulmak amacıyla önce Kilis'ten İzmir'e, ardından Balıkesir'in Ayvalık ilçesine ve son olarak Eskişehir'e taşındı; fakat sanığın izinin gittiği her kentte bulunduğu iddia edildi.

Eskişehir'de yaşananlarda, sanığın mağdurun evine izinsiz girdiği ve ölüm tehditlerine devam ettiği ileri sürüldü. Mağdurun şikâyeti üzerine haklarında soruşturma başlatılan şüpheli hakkında hukuki süreç işletildi.

mahkeme süreci ve karar:

Dosya, Eskişehir 13. Asliye Ceza Mahkemesi önüne geldi. Daha önce tutuksuz yargılanan sanık hakkında, savunma ve delillerin değerlendirilmesi sonrası tutuklama talebiyle yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Olayın iddiasında, sanığın daha önce aldığı "6 ay süren hapis cezası" ve öncesinde verilen ev hapsi kararından sonra da mağduru takip ettiği, hapis süresi sona erdikten hemen sonra Eskişehir'e gelerek mağdurun çalıştığı iş yerine gittiği ve hem mağdura hem de annesine mesajlar gönderdiği kaydedildi.

avukat ve baronun açıklamaları:

Mağdurun avukatı ve Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Funda Güney duruşma sonrasında sürecin takip edileceğini söyledi. Güney, sanığın dört yıl boyunca mağduru nereye giderse takip ettiğini, adresini bulduğunu ve bulunduğu her yerde ölüm tehdidinde bulunduğunu belirtti. Açıklamada, "Şahsın mesajlarında; ölümünün kendi elinden olacağını açık bir şekilde müştekiye iletmiştir" ifadelerine yer verildi.

Avukat Güney ayrıca, ev hapsi kararı verildikten sonraki gün yaşanan takip vakasını ve sanığın mağdurun iş yerine gidip tehditlerine devam ettiğini aktararak, dosyanın takipçisi olacaklarını vurguladı. Komisyon, benzer olayların tekrarlanmaması için hukuki sürecin sonuna kadar izleneceğini bildirdi.

Yargılama sürecinin ilerlemesiyle birlikte, mahkemenin verdiği yakalama kararının uygulanmasının ardından soruşturma ve olası kovuşturma adımlarının nasıl ilerleyeceği takip edilecek.

MAĞDUR KADININ AVUKATI VE ESKİŞEHİR BAROSU KADIN HAKLARI KOMİSYONU BAŞKANI AVUKAT FUNDA GÜNEY...

MAĞDUR KADININ AVUKATI VE ESKİŞEHİR BAROSU KADIN HAKLARI KOMİSYONU BAŞKANI AVUKAT FUNDA GÜNEY KÖKÇINAR (SOLDAN ÜÇÜNCÜ), DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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