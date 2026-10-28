Dörtyol polisinin çalışmasıyla dolandırıcılık hükümlüsü cezaevine gönderildi

operasyon ve gözaltı:
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Dörtyol ilçesinde bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucu M.B. adlı şahıs, hakkında verilen 2 yıl hapis cezası nedeniyle gözaltına alındı.
adli süreç ve tutuklama:
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.B. adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan hükümlü, kararın ardından ilgili cezaevine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
DÖRTYOL’DA DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN 2 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.
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