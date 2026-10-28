Dolar 49,8314 +0,10%
Euro 55,4240 +0,11%
Bist 11.129,63 -0,19%
Altın Gram 6.490,33 -0,58%
EUR/USD 1,1126 -0,04%
Brent Petrol 111,40 +1,82%
--°

Dörtyol polisinin çalışmasıyla dolandırıcılık hükümlüsü cezaevine gönderildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri Dörtyol’da dolandırıcılıktan 2 yıl hapis cezasıyla aranan M.B.’yi yakalayıp adliyeye sevk etti; mahkeme tutukladı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Dörtyol polisinin çalışmasıyla dolandırıcılık hükümlüsü cezaevine gönderildi

operasyon ve gözaltı:

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Dörtyol ilçesinde bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucu M.B. adlı şahıs, hakkında verilen 2 yıl hapis cezası nedeniyle gözaltına alındı.

adli süreç ve tutuklama:

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.B. adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan hükümlü, kararın ardından ilgili cezaevine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

DÖRTYOL’DA DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN 2 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANARAK CEZAEVİNE...

DÖRTYOL’DA DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN 2 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Köy merasında yıldırım çarpan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
images

Antalya'da damperli kamyon ile otel servisi çarpıştı: dört kişi yaralandı
images

Bursa'da alkolmetreyle tartışan sürücünün savunması şaşırttı
images

Belçika kaynaklı büyük kokain şebekesinin elebaşı İstanbul'da yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Öğrenciler çiftlikte doğa, spor ve kültürle bağımlılığa karşı bilinçlendi

Kış yorgunluğunu d vitamini eksikliği ve mevsimsel depresyondan ayırmanın yolları

Martı yeni dönemi açıyor: RoboMartı ile sürücüsüz paylaşım yolculuğu

Cumhuriyete sanatla selam: Anadolu Üniversitesi GSF'de öğretim elemanları sergisi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı