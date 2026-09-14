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Dostek Koleji yeni döneme teknoloji ve başarıyla başladı

DOSTEK Koleji 2026-2027 eğitim yılı törenle başladı; Denizli OSB Başkanı Selim Yaymanoğlu katıldı, TEKNOFEST Türkiye 2'ncisi öğrencilere madalyon verildi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:49

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Dostek Koleji yeni döneme teknoloji ve başarıyla başladı

DOSTEK Koleji'nde yeni dönem açılışı:

2026-2027 eğitim öğretim yılı, DOSTEK Kolejinde düzenlenen törenle resmen başladı. Programa Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve DOSAV Vakfı Başkanı Selim Yaymanoğlu, Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş, okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Başkan Selim Yaymanoğlu, yeni dönemin eğitim camiası için hayırlı olmasını dileyerek öğrencilere başarı temennisinde bulundu.

geleceğe yönelik mesajlar:

Selim Yaymanoğlu konuşmasında, geleceğin güçlü Türkiye’sinin nitelikli eğitim, üretim kültürü, teknoloji ve gençlerin vizyonuyla şekilleneceğine vurgu yaptı. DOSTEK Koleji’nin yaklaşımını akademik başarının ötesinde tanımlayan Yaymanoğlu, öğrencilerin üretmeye, araştırmaya ve geliştirmeye teşvik edilmesinin önemine değindi. Okulun, gençlerin sahip olduğu bilgi ve yetenekleri ülke yararına kullanmalarını hedefleyen bir eğitim anlayışını benimsediği belirtildi.

teknoloji başarısı ve TEKNOFEST madalyonları:

Törenin en anlamlı anlarından biri, 2026 TEKNOFEST Uluslararası Elektrikli Araç Yarışlarında Türkiye 2'ncisi olan DOSTEK Koleji öğrencilerinin madalyonlarının takdimiydi. Üniversitelerin de yer aldığı zorlu yarışmada elde edilen ikincilik, okulun teknoloji ve mühendislik alanındaki çalışmalarının somut bir göstergesi olarak nitelendirildi. Madalyonlar, törende Selim Yaymanoğlu tarafından öğrencilere takdim edildi ve başarı topluluk tarafından gururla karşılandı.

Okul yöneticileri törende, mesleki ve teknik eğitim ile inovasyon odaklı uygulamaların devam edeceğini, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sağlamayı sürdüreceklerini vurguladı. DOSTEK Koleji ailesi, TEKNOFEST sonuçlarının verdiği motivasyonla yeni eğitim öğretim yılına güçlü ve kararlı bir başlangıç yaptı.

DOSTEK KOLEJİ’NDE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DENİZLİ OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELİM...

DOSTEK KOLEJİ’NDE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DENİZLİ OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELİM YAYMANOĞLU’NUN KATILIMIYLA DÜZENLENEN TÖRENLE BAŞLADI. YENİ DÖNEMİN İLK GÜNÜNDE ÖĞRENCİLER BAŞARI DİLEKLERİYLE MOTİVE EDİLİRKEN, 2026 TEKNOFEST ULUSLARARASI ELEKTRİKLİ ARAÇ YARIŞLARI’NDA TÜRKİYE 2’NCİSİ OLAN DOSTEK KOLEJİ ÖĞRENCİLERİNE MADALYALARI TAKDİM EDİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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