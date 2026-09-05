Dover'da maskeli göstericiler limana giden yolları kapattı

Dover'da yollar kapandı

İngiltere'nin Dover kentinde göçmenlik karşıtı bir grup, yüzlerini maskelerle gizleyerek Dover Limanı'na ulaşan yolları kapattı. Eylem nedeniyle bölgedeki ulaşım uzun süre aksadı ve limana erişim kısıtlandı.

Göstericiler siyah kıyafetler giydi ve sloganlar atarak yasa dışı göçü protesto etti; eylem sonucunda yaklaşık 6,4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu ve feribot seferleri ile nakliye trafiği etkilendi.

Polis müdahalesi ve liman operasyonları:

Dover Limanı yetkilileri, kamu düzenine ilişkin sorunlar nedeniyle alandaki trafiğin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. Polis güçleri göstericilere müdahale etti ve daha sonra grubu Dover Tren İstasyonu'na kadar eşlik ederek bölgedeki güvenliği sağlamaya çalıştı.

Feribot işletmecisi P&O Ferries ise daha sonra limana girişlerin yeniden açıldığını duyurdu; yetkililer liman operasyonlarının normale dönmesi için çalıştıklarını belirtti.

Siyasi değerlendirme ve bağlam:

İngiltere hükümeti eylemi kınarken, yapılan açıklamada gösterinin barışçıl protesto sınırlarını aştığı vurgulandı. İktidardaki İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Barışçıl protesto hakkı demokrasimiz için temel bir unsurdur ancak Dover’deki tutumu ve ulaşım alanında neden olduğu aksaklıkları kınıyoruz. Bugünkü olaylardan etkilenen kişilerin huzursuzluklarını anlıyoruz".

Dover, daha önce de benzer göç karşıtı protestolara sahne olmuştu. Ayrıca İngiltere'ye Manş Denizi üzerinden küçük teknelerle ulaşan düzensiz göçmenlerin sayısının geçen yıl 40 bini aştığı belirtiliyor; bölgedeki gerilim ve ulaşım sorunları bu bağlam içinde değerlendiriliyor.

İngiltere’nin Dover kentinde göçmenlik karşıtı protesto düzenleyen maskeli göstericilerin Dover Limanı’na giden yolları kapatması sonucu bölgede trafik aksarken, yaklaşık 6,5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.