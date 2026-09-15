Dolar 48,6348 +0,02%
Euro 56,1520 +0,02%
Bist 13.998,84 -1,66%
Altın Gram 6.756,97 -0,70%
EUR/USD 1,1539 -0,15%
Brent Petrol 101,41 +0,42%
--°

Melikgazi Kayseri Basketbol'da yeni dönem: Yakup Yüksel güven tazeledi

Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü'nün Kadir Has'ta yapılan genel kurulunda mevcut başkan Dr. Yakup Yüksel yeniden seçildi; yönetim listesi açıklandı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 07:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Melikgazi Kayseri Basketbol'da yeni dönem: Yakup Yüksel güven tazeledi

Genel kurul sonuçları:

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol Spor Kulübü'nün genel kurulu Kadir Has Kongre ve Spor Salonu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Yapılan oylama sonucunda mevcut başkan Dr. Yakup Yüksel yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Yönetim kurulu listesi:

Seçim sonrasında açıklanan yönetim listesinde şu isimler yer aldı: Dr. Yakup Yüksel (Başkan), Ahmet Bozbey, Serhat Sarıalp, Ahmet Melih Güçyetmez, İbrahim Bozdağ, Bekir Okay Kiracıoğlu, Süleyman Sarptaş, Mustafa Kemal Saçmacı, Yusuf Kaçar, Nadire Erdoğan Arık, Ali Fidan, Bülent Ünlüsavuran ve Ahmet Yıldırım.

İzleyen süreç ve beklenti:

Yapılan genel kurulun ardından, ilerleyen günlerde yapılacak olan toplantıyla yönetim içindeki görev dağılımının belli olması bekleniyor. Mevcut başkanın yeniden seçilmesi, kulüp yönetiminde sürekliliğin sağlanması ve planlamanın korunması açısından önem taşıyor.

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARINDAN MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL SPOR KULÜBÜ&#039;NÜN GENEL...

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARINDAN MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL SPOR KULÜBÜ'NÜN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ. MEVCUT BAŞKAN YAKUP YÜKSEL YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsunspor'dan 'bu şehrin çocukları' kampanyası kapsamında ilkokulda defter dağı...
images

Gaziantep'in sporcuları uluslararası arenada madalya koleksiyonu oluşturdu
images

Mudanya’da minik yüzücüler 12 Eylül anısına kürsüye çıktı
images

Merkezefendi kış spor okulları 14 branşta 20 tesiste kayıtları açtı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Düğünde takı yerine av köpeği verildi

Gazi MTAL atölyesi günlük 10 ton üretimle öğrencileri uygulamaya hazırlıyor

Kağıthane'de yetişkinlere özel ücretsiz yüzme ve fitness dönemi başladı

Eker'in seçkisi dijitale taşınıyor: lezzeti yıldızlı noktalar haritada

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi