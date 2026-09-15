kayserispor hedefe sağlam ve emin adımlarla yürüyor

başkan ali çamlı: hedefimiz süper lig

Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında İstanbulspor’u 4-0 mağlup eden Kayserispor’da başkan Ali Çamlı, maç sonrası takıma ve camiaya dair değerlendirmelerde bulundu. Çamlı, her müsabakanın kritik olduğunu belirterek kulübün gündeminde şampiyonluk ve Süper Lig’e yükselme hedefinin bulunduğunu kaydetti.

maçın ve takımın genel durumu:

Başkan Çamlı, alınan skorun önemine dikkat çekerek, “Çok önemli bir galibiyet aldık. Bizim için her maç çok önemli. Allah izin verirse, daha çok maç kazanırız” ifadelerini kullandı. Takımın saha içindeki kararlılığını ve teknik ekibe duyulan güveni vurgulayan Çamlı, oyuncu grubunu bir inanmışlar ordusu olarak tanımladı. Yönetimin sahaya ve teknik kadroya arka çıktığını belirten başkan, emeği geçen herkese teşekkür etti.

lig mücadelesi ve kayserispor’un perspektifi:

Çamlı, ligin zorluğuna dikkat çekerek rehavete kapılmama çağrısında bulundu: “Lig çok zor. Rehavete kapılmamalıyız. Her maç daha dikkatli olmalıyız. Mütevazilik içerisinde lig yarışını sürdüreceğiz.” Kulübün tarihine atıfta bulunarak 1966 yılından bu yana kaydedilen başarılara işaret eden başkan, sağlam ve emin adımlarla hedefe yürüyeceklerini yineledi ve başarıya olan inancını dile getirdi.

hakem kararları ve adalet vurgusu:

Maçta tartışılan hakem kararlarına dair Çamlı, bugünkü yönetimi övdü: “Bugün hakemin verdiği kararlar doğru. İptal edilen golden önce Morino’nun hareketi fauldü. Eğer hakem golü verseydi, içime sinmezdi.” Diğer tartışmalı pozisyon için ise ofsayt olduğunu belirtti. Karagümrük maçındaki yönetimi eleştirdiğini hatırlatan Çamlı, hakem triosunu tebrik ederek adaletin olduğu bir yönetim sergilenmesi durumunda her karara saygı duyacaklarını söyledi. Aynı zamanda, haksız bir yönetim görüldüğünde daha önce olduğu gibi tepkilerini sürdüreceğini açıkladı.

Başkan ayrıca ligdeki rekabetin yoğun olduğuna dikkat çekti. Bu sezon kafaya oynamayı hedefleyen en az 12 takım bulunduğunu, aralarında Bursaspor, Karagümrük, Erokspor, Iğdır, Sarıyer, Manisa, Mardin ve Batman gibi takımların yer aldığını ifade ederek, haftayı lider tamamlamanın gurur verici olduğunu ancak asıl hedefin ligin sonunda zirvede olmak olduğunu vurguladı.

KAYSERİSPOR BAŞKANI ALİ ÇAMLI, İSTANBULSPOR İLE OYNANAN MAÇ SONRASI YAPTIĞI AÇIKLAMASINDA HEDEFLERİNİN SÜPER LİG OLDUĞUNU VURGULAYARAK, "SAĞLAM VE EMİN ADIMLARLA HEDEFE YÜRÜYORUZ" DEDİ.