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Erciyes 38'de sezona güven veren 2'de 2 başlangıç

Erciyes 38 Futbol SK sezona 2'de 2 ile başladı: Ağrı 1970'yi 1-0, Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 1-0 geriden gelerek 2-1 yendi; sonraki rakip Diyarbekirspor.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 07:52

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Erciyes 38'de sezona güven veren 2'de 2 başlangıç

Erciyes 38 sezona 2'de 2 ile başladı

Nesine 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, sezona çıkış yaparak başladı. Mavi-siyahlılar ilk haftayı deplasmanda Ağrı 1970 Spor Kulübü karşısında 1-0'lık galibiyetle açtı; ikinci haftada ise taraftarı önünde Yeni Mersin İdman Yurdu karşısında 1-0 geriye düştükten sonra maçı 2-1 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı.

maçın kırılma anları:

Yeni Mersin İdman Yurdu karşısında Erciyes 38, ilk yarıda geriye düşmesine rağmen oyunun kontrolünü eline aldı ve ikinci yarıda skoru lehine çevirmeyi başardı. Taraftar önünde kazanılan bu galibiyet, takımın moralini yükselten bir dönüşüm olarak öne çıktı. Her iki maçta da alınan dar bir skorlu galibiyetler, takımın savunma disiplininin ve mücadele gücünün altını çiziyor.

sıradaki durak:

Erciyes 38'in ligde 3. haftadaki konuğu Diyarbekirspor olacak. Takım, deplasmandaki bu sınav öncesi istikrarını sürdürmeyi ve puan serisini devam ettirmeyi hedefliyor. Mevcut tabloya göre mavi-siyahlılar ligde henüz yenilgi almadı ve önümüzdeki maçta da benzer bir mücadele bekleniyor.

Genel olarak Erciyes 38, sezon başındaki iki dar skorlu galibiyetle hem moral hem de puan açısından pozitif bir başlangıç yaptı; ligin ilerleyen haftalarında bu ivmeyi korumak takım için belirleyici olacak.

ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ SEZONA 2’DE 2 YAPARAK BAŞLADI.

ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ SEZONA 2’DE 2 YAPARAK BAŞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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