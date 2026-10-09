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DPÜ güzel sanatlar fakültesi'nde yeni dönem: Prof. Dr. Ayhan Kahraman göreve başladı

Prof. Dr. Ayhan Kahraman, devir teslim töreniyle DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi dekanı oldu; törende rektör, müdürler ve fakülte personeli yer aldı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

DPÜ güzel sanatlar fakültesi'nde yeni dönem: Prof. Dr. Ayhan Kahraman göreve başladı

devir teslim töreni:

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesindeki Güzel Sanatlar Fakültesinde dekanlık görevine atanan Prof. Dr. Ayhan Kahraman, düzenlenen resmi devir teslim töreniyle makamına geçti. Tören, dekanlık makamında gerçekleştirildi ve üniversite yönetiminden önemli isimler hazır bulundu.

Törende görevini devreden DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, görevi devralan Prof. Dr. Ayhan Kahraman, Genel Sekreter Yusuf Çetin, çeşitli müdürler ile fakülte personeli yer aldı. Katılımcılar, dekanlık değişiminin üniversite ve fakülte için hayırlı olmasını diledi.

görüşler ve teşekkürler:

Tören konuşmasında Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, atamanın önemine vurgu yaparak Prof. Dr. Ayhan Kahramana yeni görevinde başarılar diledi. Rektörün iyi dilekleri ve temennileri, üniversitenin vizyonuna katkı sağlama beklentisini de içeriyordu.

Prof. Dr. Ayhan Kahraman ise törendeki temenniler için Rektör Kızıltoprak ve katılımcılara teşekkür etti ve dekanlık görevine resmen başlamış oldu. Devir teslimin tamamlanmasının ardından Kahraman, fakültenin akademik ve idari işleyişine ilişkin sorumluluklarını üstlendi.

Atama, üniversitenin yönetim kadrosunda yapılan güncellemenin bir parçası olarak kayda geçti ve fakülte içinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirildi.

DPÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ’NDE DEKANLIK GÖREVİNE PROF. DR. AYHAN KAHRAMAN ATANDI

DPÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ’NDE DEKANLIK GÖREVİNE PROF. DR. AYHAN KAHRAMAN ATANDI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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