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Drift görüntüsünün ardından ceza kaçırmak için aracını parçaladı

Nevşehir'de drift görüntülerinin ardından yakalanmamak için aracını çekip 15 dakikada motor, direksiyon ve bazı lastiklerini söken sürücü gözaltına alındı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Drift görüntüsünün ardından ceza kaçırmak için aracını parçaladı

Nevşehir'de drift olayının ayrıntıları:

Sosyal medyada paylaşılan bir otomobilin drift yaptığı görüntülerinin ardından Nevşehir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Görüntülerde plakanın net olmaması üzerine ekipler, görüntü analizi ve saha araştırmasıyla drift yapan aracı ve sürücüsünü tespit etti.

Polis incelemesi ve tespitler:

İlk yapılan kontrolde otomobilin uzun süredir sanayide bulunduğu ve yürür vaziyette olmadığı yönünde beyanlarda bulunuldu. Ancak ekiplerin detaylı incelemesinde aracın radyatör suyunun sıcak olduğu belirlendi; bu durum sürücünün beyanının gerçeği yansıtmadığını şüphelendirdi. Yapılan ek araştırmada sürücü, görüntülerdeki drift hareketlerini kabul etti.

Sürücünün, drift görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından aracı iş yerine çekip yaklaşık 15 dakika içinde motoru, bazı lastiklerini ve direksiyon bölümünü söktüğü belirlendi. Ayrıca aracın önünü gizlemek amacıyla öne tamir edilmiş iki araç koyduğu tespit edildi.

Uygulanan yaptırımlar ve adli süreç:

Polisin titiz çalışması sonucu sürücüye idari yaptırım uygulandı: 140 bin TL idari para cezası kesilirken, sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı ve araç 60 gün süreyle yediemin otoparkına çekildi. Olayla ilgili olarak sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan hakkında adli işlem yapılmak üzere Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Olay, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin takibi ve saha çalışmasının adli ve idari prosedürleri nasıl tetiklediğini gösterirken, emniyet güçlerinin delil tespiti konusundaki yöntemleri de süreçte belirleyici oldu.

NEVŞEHİR&#039;DE ARACIYLA DRİFT ATARAK TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATAN SÜRÜCÜ, POLİS EKİPLERİNİN...

NEVŞEHİR'DE ARACIYLA DRİFT ATARAK TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATAN SÜRÜCÜ, POLİS EKİPLERİNİN TİTİZ ÇALIŞMASI SONUCU YAKAYI ELE VERDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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