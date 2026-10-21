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Crystal Palace'tan Beşiktaş maçı öncesi son prova

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında yarın Beşiktaş deplasmanına gidecek Crystal Palace, idmanı akşam tamamladı; taktik çalışmalar kapalı kapılar ardında sürdü.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 20:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Crystal Palace'tan Beşiktaş maçı öncesi son prova

Crystal Palace son antrenmanını Beşiktaş'ta tamamladı

UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Crystal Palace, müsabakanın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

antrenmanın içeriği:

Beşiktaş Stadyumu’nda, Teknik Direktör Pierre Sage yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşti. Düz koşuyla başlayan antrenman, top kapma ve kondisyon çalışmasıyla devam etti.

taktik ve kapalı bölüm:

İdmanın basına kapalı bölümünde ise Beşiktaş maçının taktiği üzerinde duruldu ve teknik ekip son provayı yaptı. Müsabaka öncesi son antrenman böyle tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Crystal...

UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Crystal Palace, müsabakanın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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