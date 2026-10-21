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Özer Hurmacı İstanbulspor'da yeni dönemi beş yıllık sözleşmeyle başlattı

İstanbulspor, Olcay Demir'in yerine Özer Hurmacı'yı teknik direktör olarak açıkladı; Hurmacı, Ecmel Faik Sarıalioğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 20:55

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Özer Hurmacı İstanbulspor'da yeni dönemi beş yıllık sözleşmeyle başlattı

Özer Hurmacı resmen göreve başladı

İstanbulspor, teknik direktörlük görevinde değişikliğe giderek takımın başına Özer Hurmacı'yı getirdi. Kulüp, daha önce yollarını ayırdığı Olcay Demir sonrası yapılan düzenlemeyi resmi açıklama ile duyurdu.

Atama süreci:

Yapılan açıklamaya göre yeni teknik direktör Özer Hurmacı, Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek kendisini kulübe bağlayan 5 yıllık profesyonel sözleşme'ye imza attı. İmza, İstanbulspor yönetiminin resmi duyurusu ile doğrulandı.

Kulübün mesajı ve beklentisi:

İstanbulspor yönetimi, açıklamada Özer Hurmacı'ya hoş geldin dileklerini iletti ve kulüp çatısı altında başarılar temenni etti. Kulüp, yeni dönemde teknik ekibin takıma katkı sağlamasını hedefliyor.

İSTANBULSPOR, OLCAY DEMİR İLE YOLLARINI AYIRMASININ ARDINDAN TAKIMIN BAŞINA TEKNİK DİREKTÖR ÖZER...

İSTANBULSPOR, OLCAY DEMİR İLE YOLLARINI AYIRMASININ ARDINDAN TAKIMIN BAŞINA TEKNİK DİREKTÖR ÖZER HURMACI'YI GETİRDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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