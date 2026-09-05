Drone ile yürütülen operasyon Kiraz'da uyuşturucu ticaretine ağır darbe vurdu

İzmir Valiliği açıklamasına göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kiraz ilçesinde düzenlenen drone destekli operasyonda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla yürütülen kapsamlı istihbari çalışmaların sonucu olarak gerçekleştirildi.

operasyonun detayları:

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde ve talimatları doğrultusunda teknik ve fiziki takipler yürüttü. Bölgedeki şüpheli hareketlilik dronlarla desteklenen ve yaya keşiflerinin de yer aldığı çalışmayla izlendi. Yürütülen takiplerin ardından operasyon için düğmeye basıldı ve arama-tarama faaliyetleri 26 Ağustos 2026 tarihinde hayata geçirildi.

ele geçirilenler ve deliller:

Aramalarda, uyuşturucu ticaretine yönelik olduğu değerlendirilen çok sayıda uyuşturucu unsuru ele geçirildi. Yapılan aramalarda 13 kilo 400 gram kubar esrar, 280 kök kenevir bitkisi ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı düşünülen 1 adet hassas terazi bulundu. Ele geçirilen maddeler delil niteliğinde incelenmek üzere emniyet envanterine alındı.

şüpheli ve adli süreç:

Operasyon kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, yürütülen çalışmaların bölgedeki uyuşturucu arzının kesilmesine ve sorumluların adli mercilere teslim edilmesine yönelik olduğunu belirtti.

Jandarma ekiplerinin drone destekli istihbari ve saha çalışmaları, bölgedeki suç şebekelerine karşı sürdürülecek operasyonların habercisi olarak değerlendiriliyor. Soruşturma ve delil incelemeleri devam ediyor.

DRONE DESTEKLİ GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA 13 KİLO 400 GRAM KUBAR ESRAR VE 280 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ.