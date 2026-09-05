Esenyurt'tan okula hazırlık: 28 bin öğrenciye kırtasiye desteği

Esenyurt Belediyesi okula hazırlıkları tamamladı

Esenyurt Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılına sayılı günler kala öğrencilere yönelik kırtasiye dağıtımını tamamladı. Belediye, ilçedeki ihtiyaçları yerinde tespit ederek setleri doğrudan okullara teslim etti ve yılın başlangıcında ailelere destek olmayı hedefledi.

Kırtasiye desteğinin kapsamı:

Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan çalışmada 16 bin 251 ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenci de dahil olmak üzere toplam 28 bin öğrencinin kırtasiye setleri okullarına ulaştırıldı. Ayrıca Esenyurt Belediyesi bünyesinde hizmet veren 12 kreşte eğitim görecek yaklaşık 1.000 öğrencinin kırtasiye setleri de eğitim yuvalarında hazır bekliyor.

Belediye yetkilisinin mesajı:

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, sosyal medya paylaşımında eğitime verdikleri önemi vurguladı. Aksoy, öğrencilere ve öğretmenlere yeni eğitim-öğretim yılında başarı dileyerek belediyenin her aşamada destek olmaya devam edeceğini belirtti.

Dağıtım çalışmalarının doğrudan okullara yapılması, ailelerin başlangıç dönemindeki mali yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Belediye yetkilileri, kırtasiye desteğinin yanı sıra eğitim kurumlarıyla iş birliğini sürdürerek ihtiyaç analizlerini güncelleyeceklerini aktardı.

Uygulama, yerel yönetimin eğitim destek programları içinde öne çıkan adımlarından biri olarak değerlendiriliyor; hem ilk kez okula başlayacak öğrenciler hem de kreş çağındaki çocukların eğitim ortamına sorunsuz başlaması hedefleniyor.

Esenyurt Belediyesi’nden öğrencilere kırtasiye desteği