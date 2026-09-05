Başkentte gençleri hedef alan soruşturmada üçüncü dalga operasyon: 15 gözaltı

Üçüncü dalga operasyon:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte gençleri uyuşturucu ve fuhuş ortamlarına sürüklediği değerlendirilen kişi, çevre ve mekânlara yönelik yürüttüğü kapsamlı soruşturmada üçüncü dalga operasyonu başlattı. Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yakalamalar ve ele geçenler:

Bugünkü operasyonda S. K., U. H. A., M. A., O. G. D., R. Ç. B., B. Y., B. D., E. B., E. E., E. A. Y., E. G., M. S., E. Y., E. N. A. ve K. Ç. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; Ç.B.'nin evinde esrar ve sentetik uyuşturucu, E.E. ile E.G.'nin evlerinde kokain ve K.Ç.'nin evinde kırmızı reçeteli ilaçlar ele geçirildi. Soruşturmada M. D., B. G., S. B. B., M. A. K., M. Ç. ve C. S. isimli şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi.

Soruşturmanın seyri ve laboratuvar sonuçları:

Soruşturma, 7 Ağustos 2026 tarihinde başlayan ilk dalgadan itibaren genişleyerek ilerledi. İlk dalgada 14 şüpheliye yönelik başlatılan işlemler sonucunda bazı şüpheliler tutuklandı, adli kontrol uygulamaları ve firari aramalar başlatıldı. Adli tıp ve biyolojik incelemeler (ATK) sonucu ilk dalgadaki örneklerde birden fazla şüphelide uyuşturucu tespit edildi: A.K.nin kan, idrar ve saçında kokain ve metamfetamin; M.K.nin kan, idrar ve saçında kokain ve metamfetamin; T.B.'nin idrar ve saçında esrar, kokain ve sentetik kannabinoid; B.B.'nin idrar ve saçında kokain ve sentetik kannabinoid bulundu. Ayrıca E.U. ve A.Y.'nin saçlarında kokain, D.K.'nın idrarında kokain, N.G.D.'nin saçında kokain ve metamfetamin tespit edildi; H.İ.Y.'nin kan ve idrarında ise uyuşturucuya rastlanmadı.

İkinci dalgada (16 Ağustos 2026) soruşturma, sadece kişilere değil bazı eğlence ve yeme-içme mekânlarının işletmeci ve ilgililerine de yöneldi. Bu aşamada çok sayıda tutuklama, adli kontrol ve firari arama işlemi gerçekleşti. İkinci dalga biyolojik incelemelerinde de 10 şüphelide uyuşturucu madde tespit edildi; örneğin B.A. ve E.Ç.'nin idrarında kokain metabolitleri, D.Ç., E.D., F.A. ve S.K.'nin saçlarında kokain bulundu. E.L., M.E.A. ve S.G.'nin kan ve idrarında kokain; A.Ö.'nün kan ve idrarında ise esrar etken maddesi THC-COOH saptandı.

Soruşturmanın kapsamı ve beklenen gelişmeler:

Bugünkü üçüncü dalgayla birlikte soruşturmada işlem yapılan şüpheli sayısı 64'e ulaştı. 7 Ağustos'tan bu yana toplam 32 şüpheli tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi ve bugün gözaltına alınan 15 kişiyle birlikte operasyonlar devam ediyor. Bugünkü dalgada 6 şüpheli firari olup, soruşturma genelinde yaklaşık 10 firarinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Başsavcılık yetkilileri, yürütülen çalışmaların sadece uyuşturucu kullananlarla sınırlı kalmayıp; gençleri uyuşturucu ve fuhuş ortamlarına özendiren, bu ortamların oluşmasına imkân sağlayan kişi, çevre ve mekânların bağlantılarını açığa çıkarmaya yönelik olduğunu vurguladı. Soruşturma kapsamında elde edilecek yeni deliller doğrultusunda yeni şüpheli ve adreslere yönelik operasyonların süreceği bildirildi.

Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş ağına 3. dalga operasyon: 15 gözaltı