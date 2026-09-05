Akçadağ'da saha denetimi: valinin ve milletvekilinin yoğun mesaisi

Akçadağ'da saha denetimleri sürdü

Malatya Valisi Seddar Yavuz ile AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Akçadağ ilçesinde bir dizi ziyaret ve denetim gerçekleştirdi. Heyet, muhtar buluşmalarından kırsal konut incelemelerine, altyapı ve sondaj çalışmalarından şehit ailesi ziyaretlerine kadar geniş bir sahada incelemelerde bulundu.

muhtar toplantıları ve yerel talepler:

Program, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Akçadağ Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen iki oturumlu Muhtarlar Toplantısı ile başladı. Toplantıda, asrın afetinin ardından Akçadağ genelinde yürütülen kalıcı konut, iş yeri ve rezerv alan çalışmaları ile kırsal konutların mevcut durumu değerlendirildi; mahallelerin ve vatandaşların talepleri muhtarlardan dinlendi.

Muhtarların ilettiği hususlar, vali yardımcıları, kaymakam, belediye başkanı, AK Parti ilçe başkanı ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla yerinde ele alındı; devam eden çalışmaların son durumu gözden geçirildi ve atılabilecek adımlar istişare edildi.

kaymakam ziyareti ve ilçedeki yatırım gündemi:

Muhtarlar buluşmasının ardından Vali Yavuz ve Milletvekili Ölmeztoprak, Akçadağ Kaymakamı Muhammed Fazıl Tüzel'i makamında ziyaret etti. Görüşmede ilçede sürdürülen yatırımlar, mahallelerin öncelikli konuları ve vatandaş beklentileri detaylı biçimde değerlendirildi. Heyet, Temmuz ayında göreve başlayan Kaymakam Tüzel'e görevinde başarı diledi.

kırsal konutlar ve sondaj çalışmaları:

Saha incelemeleri kapsamında heyet, Ancar (Derinboğaz) ve Develi başta olmak üzere çok sayıda kırsal mahallede muhtar ve sakinlerle bir araya geldi. Deprem sonrası inşa edilen kırsal konutların yapım ve çevre düzenlemesi çalışmaları yerinde değerlendirildi.

İncelemelerde Karamağara Mahallesi'nde 5, Ancar Mahallesi'nde 40, Resuluşağı Mahallesi'nde 37, Aliçeri Mahallesi'nde 13, Sarıhacı Mahallesi'nde 29, Hartut Mahallesi'nde 75, Develi Mahallesi'nde 19, Doğanlar Mahallesi 1. ve 2. etap toplam 158 ile Bağköy Mahallesi'nde 44 konut olmak üzere toplam 375 kırsal konut'un son durumu detaylıca incelendi.

Konut incelemelerinin ardından Hartut Mahallesi'nde içme suyu ihtiyacına yönelik sürdürülen sondaj alanı ziyaret edildi ve altyapı çalışmaları yerinde görüldü. Milletvekili Ölmeztoprak, devletin tüm imkanlarıyla yürütülen çalışmalara dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve süreci sahada koordine eden Vali Seddar Yavuz ile emeği geçen kurum ve ekipleri anısına teşekkür etti. Milletvekili ayrıca, Rabbim yeni yuvalarında oturacak hemşehrilerimize sağlık, huzur ve bereket içerisinde yaşamayı nasip etsin ifadesini kullandı.

şehit ailesi ve hane ziyaretleri:

Program kapsamında Vali Yavuz ve Milletvekili Ölmeztoprak, Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Aslan'ın ailesini ziyaret ederek şehidin babası Ömer Aslan ve annesi Atike Aslan ile hasbihal edip duayla andı. Heyet ayrıca Aktepe Mahallesi'nde Ali ve Fatma Eryılmaz'ı hanelerinde ziyaret ederek büyüklerin hayır dualarını aldı ve kadim misafirperverlik ile komşuluk kültürünün önemine vurgu yaptı.

Vali ve milletvekilinin Akçadağ programı, yerel yönetim temsilcileriyle doğrudan iletişim ve saha gözlemleriyle devam ederek, deprem sonrası iyileştirme ve yeniden inşa sürecinin yakından takip edildiğini gösterdi.

VALİ YAVUZ VE MİLLETVEKİLİ ÖLMEZTOPRAK’TAN AKÇADAĞ’DA KAPSAMLI İNCELEME