Dronla yürütülen operasyonda Samandağ'da 371 kök kenevir ele geçirildi

Operasyon ayrıntıları:

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Samandağ ilçesine bağlı Yeniköy ve Yaylıca mahallelerinde dron destekli çalışma gerçekleştirdi. Yapılan arazi aramalarında 371 kök kenevir bitkisi (skunk) tespit edilerek ele geçirildi.

Operasyon sırasında, parsellerin malik veya kullanımına ilişkin tespit edilen adreslerde gerçekleştirilen kontrollerde gerekli deliller toplandı. Ekiplerin drone desteğiyle yaptığı keşif, arama-tarama faaliyetlerinin hedef odaklı olması sayesinde sonuç verdi.

Gözaltılar ve yasal süreç:

Operasyon kapsamında M.A., R.A. ve N.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında mevcut mevzuat çerçevesinde yasal işlem başlatıldı ve adli makamlara bildirimde bulunuldu.

Jandarma kaynakları, ele geçirilen kenevir bitkileri ve gözaltılarla ilgili işlemlerin sürdüğünü belirtirken, soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin bilginin yetkili mercilerce paylaşılacağı ifade edildi.

Bu tür dron destekli operasyonlar, geniş arazilerde yapılan aramalarda zaman ve personel verimliliğini artırarak noktasal müdahaleye olanak tanıyor ve benzer çalışmaların devam edeceği bildirildi.

HATAY’DA JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU: 371 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ