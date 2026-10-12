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Düğün dönüşü Sarıgöl'de çıkan kavgada 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düğün sonrası çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Bulut Akgün hayatını kaybetti; 19 yaşındaki şüpheli B.B. gözaltına alındı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Düğün dönüşü Sarıgöl'de çıkan kavgada 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

olayın gelişimi:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Tırazlar Mahallesi'nde, düğün eğlencesinin ardından gece saatlerinde iki arkadaş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 18 yaşındaki Bulut Akgün ağır yaralandı ve yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından Akgün'ün cenazesi ilk olarak Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne getirildi; buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

soruşturma ve gözaltı:

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 19 yaşındaki şüpheli B.B., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sarıgöl Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı; soruşturma kapsamında olayın nedeni, kavgaya dönüşme süreci ve sorumlulukların tespiti için çalışmalar sürüyor.

Yetkililer, soruşturmanın seyriyle ilgili bilgilendirme yapacağını bildirirken, adli ve idari işlemlerin tamamlanmasının ardından ek açıklamaların paylaşılacağı belirtildi.

BULUT AKGÜN HAYATINI KAYBETTİ

BULUT AKGÜN HAYATINI KAYBETTİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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