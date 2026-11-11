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Gebze'de çatı katında çıkan yangın bir can aldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 72 yaşındaki İhsan Ünal, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 21:08

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 21:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gebze'de çatı katında çıkan yangın bir can aldı

gebze'de çatı katında çıkan yangında yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Osman Yılmaz Mahallesi 606 Sokak üzerindeki 7 katlı binanın çatı katında çıkan yangın sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olayda dumandan etkilenen kişi bölge ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

yangının çıkışı ve müdahale:

Yangın, çatı katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alıp söndürdü.

inceleme ve adli süreç:

Yangında dumandan etkilenen kişinin 72 yaşındaki İhsan Ünal olduğu tespit edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ünal kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerindeki incelemenin ardından Ünal'ın cenazesi hastane morguna sevk edilirken, konuya ilişkin resmi inceleme başlatıldı.

OLAY YERİNDE YAPILAN İNCELEMENİN ARDINDAN ÜNAL’IN CANSIZ BEDENİ HASTANE MORGUNA SEVK EDİLİRKEN...

OLAY YERİNDE YAPILAN İNCELEMENİN ARDINDAN ÜNAL’IN CANSIZ BEDENİ HASTANE MORGUNA SEVK EDİLİRKEN HUSUSA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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