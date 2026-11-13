Düğün fotoğrafları geride kalan Anna Barakat'ın ölümü soruşturuluyor

Olayın ayrıntıları:

Olay, dün akşam saat 20.00 civarında Mersin'in Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde, D-400 kara yolu kenarında bulunan iş yerlerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şüpheli M.F.G. (30) kaldırımda yürürken yanında otomobilde getirdiği tüfekle çevreye ateş açtı.

Bölge iş yerlerinin yoğun olduğu bir noktada gerçekleşen saldırı sonucu bir kadın olay yerinde hayatını kaybederken, çevrede panik yaşandı. Saldırganın ateş açmasının ardından kendisini de yaraladığı bildirildi.

Can kaybı ve yaralananların durumu:

Saldırıda yaşamını yitiren kişinin Anna Barakat (41) olduğu tespit edildi. Olayda ayrıca Barakat'ın eşi Hasan Sevindik, Reşat Köroğlu, Mustafa Can Samırkaş ile eşi Gülsüm Gizem Tunç Samırkaş yaralandı. Saldırganın da aralarında bulunduğu toplam 5 yaralı, ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde çok sayıda dolu ve boş kartuş bulundu. Savcının incelemesinin ardından Barakat'ın cansız bedeni cenaze aracıyla morga götürüldü.

Hastane sevkleri ve tedavi süreci:

Soruşturma kapsamında ağır yaralı şüpheli M.F.G.'nin daha sonra Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildiği bildirildi. Yaralılardan Samırkaş çifti ile Reşat Köroğlu'nun tedavileri Mersin Şehir Hastanesi'nde sürerken, gece ameliyata alınan ve durumu ağır olan Hasan Sevindik'in tedavisi Erdemli Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma yetkililer tarafından yürütülüyor. Emniyet ekipleri güvenlik kamera kayıtları ve olay yeri incelemeleri üzerinden çalışma yaparken, soruşturmanın seyrine göre yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.

Aileye ilişkin bilgiler ve cenaze planı:

Hayatını kaybeden Anna Barakat'ın yaklaşık bir ay önce Adana'da düzenlenen düğünle Hasan Sevindik ile evlendiği, ancak resmi nikah işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Barakat'tan geriye düğün gününe ait fotoğraflar kaldı. Cenazenin otopsi işlemlerinin ardından Suriye'ye gönderilmesinin planlandığı bildirildi.

Soruşturma sürüyor ve yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE DÜN GECE MEYDANA GELEN SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN SURİYE UYRUKLU KADININ YAKLAŞIK BİR AY ÖNCE DÜĞÜN YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI.KADININ MORGA KALDIRILAN CENAZESİ OTOPSİ SONRASI SURİYEYE GÖNDERİLECEK