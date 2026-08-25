Dörtyol'da pencere arasına sıkışan yılan itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Dörtyol'da pencere arasına sıkışan yılan kurtarıldı

Hatay’ın Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesinde bir evin pencere boşluğuna sıkışmış yılan olduğu ihbarı üzerine bölgeye müdahale eden ekipler, hayvanı bulunduğu yerden titiz bir çalışma ile çıkardı.

Müdahale süreci:

Ev sahibi tarafından fark edilip yetkililere bildirilen durum üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, zarar vermeden yılanın çıkarılması için gerekli önlemleri aldı. Kurtarma sırasında ekipler, hem evdeki kişilerin güvenliğini hem de yılanın zarar görmemesini ön planda tuttu.

Yılanın akıbeti ve görüntüler:

Kurtarılan yılan, kısa sürede çıkarıldıktan sonra bulunduğu bölgenin doğal yaşam koşullarına uygun bir alana bırakıldı. Olayın ardından ev sahibi rahat bir nefes alırken, yılanın yakalandığı anlar kameraya yansıdı ve çevredeki sakinler tarafından izlendi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı ve dikkatli müdahalesi, hem insan hem de hayvan güvenliği açısından olumsuz bir durumun önüne geçti.

DÖRTYOL’DA BİR EVİN PENCERE ARASINA SIKIŞAN YILAN, EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA ZARAR VERİLMEDEN KURTARILARAK DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILDI. YILANIN YAKALANDIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI.