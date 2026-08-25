Buz mağaralarında yüzyıllık peynir geleneği sürüyor

buz mağaralarına dair geleneksel kullanım:

Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Ayranpınar köyü sakinleri, peynirlerini yüzyıllardır doğal soğuk hava deposu olarak kullandıkları buz mağaralarında muhafaza ediyor. Köy, Erzincan’a yaklaşık 61 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve mağaralar, peynirlerin bozulmadan saklanması amacıyla nesiller boyunca tercih edilen bir yöntem olarak öne çıkıyor.

mevsimsel hazırlık ve depolama süreçleri:

Köylüler her yıl mayıs ayında hazırladıkları peynirleri çuvallara koyup mağaralara taşıyor. Mağaraların doğal serinliği sayesinde ürünler ekim ayına kadar güvenle muhafaza edilebiliyor; bu da yöre halkının kışlık tüketimini planlamasında merkezi bir rol oynuyor.

toplumsal ve ekonomik boyut:

Ayranpınar sakinleri, çevre köylerden gelen peynirlerle birlikte mağaralarda 20 tondan fazla peynirin saklandığını belirtiyor. Buz mağaraları sadece depolama işlevi görmekle kalmayıp, geçmişte bölge insanlarının buluştuğu, ürünlerini takas ettiği ve sattığı önemli bir sosyal alan olarak da hizmet etmiş.

Köy sakinleri, mağaraların kullanımının kuşaklar boyu sürdüğünü vurguluyor. Eskiden ulaşım imkânlarının kısıtlı olduğu dönemlerde peynirler katırlarla taşınırken, günümüzde yolların iyileşmesine rağmen geleneksel depolama pratiği korunuyor ve hatırlanıyor.

Üreticiler, mağarada bekletilen peynirlerin kendine özgü bir lezzet kazandığını söylüyor. Doğal yöntemle muhafaza edilen bu peynirler özellikle kış aylarında sofralarda tercih edilirken, uygulama hem gıda güvenliği hem de yerel kültürün yaşatılması açısından önem taşımaya devam ediyor.

ERZİNCAN'IN KEMAH İLÇESİNE BAĞLI AYRANPINAR KÖYÜ SAKİNLERİ, PEYNİRLERİNİ YÜZYILLARDIR DOĞAL SOĞUK HAVA DEPOSU OLARAK KULLANDIKLARI BUZ MAĞARALARINDA MUHAFAZA EDİYOR