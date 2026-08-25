Dolar 48,0982 +0,06%
Euro 56,1043 +0,00%
Bist 14.501,49 -0,09%
Altın Gram 7.273,61 +0,12%
EUR/USD 1,1662 -0,05%
Brent Petrol 91,27 -0,98%
--°

Buz mağaralarında yüzyıllık peynir geleneği sürüyor

Erzincan'ın Ayranpınar köyünde, halk mayısta hazırladığı peynirleri yüzyıllardır doğal soğuk depo olan buz mağaralarında ekime kadar saklıyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 08:49

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Buz mağaralarında yüzyıllık peynir geleneği sürüyor

buz mağaralarına dair geleneksel kullanım:

Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Ayranpınar köyü sakinleri, peynirlerini yüzyıllardır doğal soğuk hava deposu olarak kullandıkları buz mağaralarında muhafaza ediyor. Köy, Erzincan’a yaklaşık 61 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve mağaralar, peynirlerin bozulmadan saklanması amacıyla nesiller boyunca tercih edilen bir yöntem olarak öne çıkıyor.

mevsimsel hazırlık ve depolama süreçleri:

Köylüler her yıl mayıs ayında hazırladıkları peynirleri çuvallara koyup mağaralara taşıyor. Mağaraların doğal serinliği sayesinde ürünler ekim ayına kadar güvenle muhafaza edilebiliyor; bu da yöre halkının kışlık tüketimini planlamasında merkezi bir rol oynuyor.

toplumsal ve ekonomik boyut:

Ayranpınar sakinleri, çevre köylerden gelen peynirlerle birlikte mağaralarda 20 tondan fazla peynirin saklandığını belirtiyor. Buz mağaraları sadece depolama işlevi görmekle kalmayıp, geçmişte bölge insanlarının buluştuğu, ürünlerini takas ettiği ve sattığı önemli bir sosyal alan olarak da hizmet etmiş.

Köy sakinleri, mağaraların kullanımının kuşaklar boyu sürdüğünü vurguluyor. Eskiden ulaşım imkânlarının kısıtlı olduğu dönemlerde peynirler katırlarla taşınırken, günümüzde yolların iyileşmesine rağmen geleneksel depolama pratiği korunuyor ve hatırlanıyor.

Üreticiler, mağarada bekletilen peynirlerin kendine özgü bir lezzet kazandığını söylüyor. Doğal yöntemle muhafaza edilen bu peynirler özellikle kış aylarında sofralarda tercih edilirken, uygulama hem gıda güvenliği hem de yerel kültürün yaşatılması açısından önem taşımaya devam ediyor.

ERZİNCAN&#039;IN KEMAH İLÇESİNE BAĞLI AYRANPINAR KÖYÜ SAKİNLERİ, PEYNİRLERİNİ YÜZYILLARDIR DOĞAL SOĞUK...

ERZİNCAN'IN KEMAH İLÇESİNE BAĞLI AYRANPINAR KÖYÜ SAKİNLERİ, PEYNİRLERİNİ YÜZYILLARDIR DOĞAL SOĞUK HAVA DEPOSU OLARAK KULLANDIKLARI BUZ MAĞARALARINDA MUHAFAZA EDİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karaman'ın yeraltındaki traverten bahçesi İncesu Mağarası hafta sonlarını doldur...
images

Kıyılarda koruma meyvesini verdi: Kuşadası ve Didim'de 504 deniz kaplumbağası ya...
images

Şavşat'ın kalp şeklindeki Karagöl'ü doğaseverleri cezbediyor
images

Gümüşhane'de metali yeşile çeviren asma: direk neredeyse ağaçlaştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karaman'ın yeraltındaki traverten bahçesi İncesu Mağarası hafta sonlarını dolduruyor

baş dönmesi ve mide bulantısı kadınlarda kalp krizinin sessiz işareti olabilir

Türk akademisyen Nebraska-Lincoln'de elektrikli otonom ekim robotu geliştirecek

Devlet çiftçisinin kârı büyüyor: TİGEM 2026'da 1,6 milyar lira hedefliyor

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi