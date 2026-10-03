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Düzce emniyetinde asayiş değerlendirmesi ve öncelikler

İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder başkanlığında yapılan toplantıda Düzce'de yürütülen asayiş çalışmaları değerlendirildi, önlemler konuşuldu.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Düzce emniyetinde asayiş değerlendirmesi ve öncelikler

toplantı detayları:

Düzce Emniyet Müdürlüğünde, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder başkanlığında birim amirlerinin katılımıyla genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, kent genelinde yürütülen çalışmaları gözden geçirmek ve güvenlik yaklaşımını değerlendirmek amacıyla yapıldı.

gündemdeki konular:

Toplantıda Düzce genelinde yürütülen emniyet ve asayiş çalışmaları kapsamlı şekilde ele alındı. Kentin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik mevcut uygulamalar, saha çalışmaları ve devam eden koordinasyon mekanizmaları değerlendirildi.

gelecek dönem tedbirleri:

Katılımcılar, önümüzdeki süreçte uygulanacak tedbirler ve gerçekleştirilecek faaliyetler üzerinde görüştü. Özellikle güvenlik hizmetlerinin etkin şekilde sürdürülmesi ve Düzce’nin genel asayiş durumunun izlenmesine ilişkin konulara vurgu yapıldı. Toplantı sonucunda, değerlendirmelerin sahadaki uygulamalara yansıtılması ve ilgili birimler arasındaki iş birliğinin sürdürülmesi kararlılığı yineledi.

DÜZCE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE, İL EMNİYET MÜDÜRÜ İBRAHİM ERGÜDER BAŞKANLIĞINDA BİRİM AMİRLERİNİN...

DÜZCE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE, İL EMNİYET MÜDÜRÜ İBRAHİM ERGÜDER BAŞKANLIĞINDA BİRİM AMİRLERİNİN KATILIMIYLA GENEL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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