Düzce meydanında zafer coşkusu: milli kadın voleybol takımı şampiyonluğu kutlandı

Düzce'de meydan coşkusu:

Düzce'de vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmasını kent meydanında topluca takip etti.

Millet Bahçesi'nde dev ekran organizasyonu:

Düzce Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'nde kurulan dev ekranda toplanan Düzceliler, sandalye ve gruplar halinde yerlerini alarak final karşılaşmasını izledi. Alan, maç boyunca tribün atmosferini andıran bir heyecan barındırdı.

Her sayıda artan coşku:

Milli takıma destek verenler, alınan her sayıda sevinç yaşadı; son sayının gelmesiyle meydanda büyük bir sevinç patlaması yaşandı. Alkışlar ve tezahüratlar arasında vatandaşlar, milli takımın Avrupa şampiyonluğunu birlikte kutladı.

Organizasyon, kent sakinleri arasında birlik ve heyecan duygusunu pekiştirirken, Düzceliler maç boyunca yoğun ilgi ve dikkatle karşılaşmayı takip etti.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI’NIN AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALİNDE İTALYA’YI 3-2 MAĞLUP EDEREK ŞAMPİYONLUĞA ULAŞMASI, DÜZCE’DE VATANDAŞLAR TARAFINDAN KENT MEYDANINDA TAKİP EDİLDİ.