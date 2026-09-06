Dolar 48,4282 +0,03%
Euro 56,2445 -0,10%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.970,07 -1,39%
EUR/USD 1,1617 -0,12%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Düzce meydanında zafer coşkusu: milli kadın voleybol takımı şampiyonluğu kutlandı

Düzce Belediyesi'nin Millet Bahçesi'ndeki dev ekranda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalya'yı 3-2 yenerek Avrupa şampiyonluğunu Düzceliler coşkuyla izledi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 22:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Düzce meydanında zafer coşkusu: milli kadın voleybol takımı şampiyonluğu kutlandı

Düzce'de meydan coşkusu:

Düzce'de vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmasını kent meydanında topluca takip etti.

Millet Bahçesi'nde dev ekran organizasyonu:

Düzce Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'nde kurulan dev ekranda toplanan Düzceliler, sandalye ve gruplar halinde yerlerini alarak final karşılaşmasını izledi. Alan, maç boyunca tribün atmosferini andıran bir heyecan barındırdı.

Her sayıda artan coşku:

Milli takıma destek verenler, alınan her sayıda sevinç yaşadı; son sayının gelmesiyle meydanda büyük bir sevinç patlaması yaşandı. Alkışlar ve tezahüratlar arasında vatandaşlar, milli takımın Avrupa şampiyonluğunu birlikte kutladı.

Organizasyon, kent sakinleri arasında birlik ve heyecan duygusunu pekiştirirken, Düzceliler maç boyunca yoğun ilgi ve dikkatle karşılaşmayı takip etti.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI’NIN AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALİNDE İTALYA’YI 3-2 MAĞLUP EDEREK...

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI’NIN AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALİNDE İTALYA’YI 3-2 MAĞLUP EDEREK ŞAMPİYONLUĞA ULAŞMASI, DÜZCE’DE VATANDAŞLAR TARAFINDAN KENT MEYDANINDA TAKİP EDİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hüseyin Çimşir: sihirli değnek yok, oyuncuların reaksiyonu belirledi
images

Bülent Korkmaz: art arda gelen talihsizlikler performansımızı gölgeliyor
images

Sivasspor'un ilk galibiyeti sonrası Taşdemir'den uyarı: bu lig kolay değil
images

Filenin sultanları İstanbul'da tarihi art arda ikinci Avrupa zaferini kazandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırıkkale'de kontrolden çıkan motosiklet levhayı devirdi: 1’i ağır 2 yaralı

Efeler diyarının anısı: Aydın için yayımlanan duygulandıran kurtuluş klibi

Düğün kutlaması kavgaya dönüştü: İkitelli Caddesi'ne taştı

Kavşakta çarpışma trafiği durdurdu: Geyve'de 6 yaralı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı