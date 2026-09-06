Sessizlik silah sesiyle bozuldu: Bağlar'da bir kişi yaşamını yitirdi

olay yeri ve ilk müdahale:

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir parkta silah sesi duyan vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görüp durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre yerde yatan kişinin pompalı tüfek nedeniyle yaralandığı değerlendirildi. Olayın gelişimi ve yaralanma şekliyle ilgili ayrıntılar, emniyet ekiplerinin soruşturmasıyla netlik kazanacak.

kimlik tespiti ve adli süreç:

Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cansız bedeni, gerekli adli işlemler için kaldırılmak üzere morga sevk edildi. Adli tıp incelemesi ve otopsi çalışmaları, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için sürdürülecek.

soruşturmanın yönü ve inceleme:

Polis ekipleri olay yerinde delil toplama, tanık ifadelerini alma ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleme çalışmalarına başladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, olayın meydana geliş şekli ve sorumluluk ilişkileri detaylı şekilde araştırılacak.

Yetkililer, elde edilen bulgular doğrultusunda kamuoyunu bilgilendireceklerini bildirirken, soruşturmanın selameti açısından önümüzdeki süreçte ek açıklamalar yapılabileceği belirtildi.

DİYARBAKIR’IN BAĞLAR İLÇESİNDE POMPALI TÜFEKLE KENDİNİ VURAN BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.