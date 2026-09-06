Dolar 48,4282 +0,03%
Euro 56,2445 -0,10%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.970,07 -1,39%
EUR/USD 1,1617 -0,12%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Sessizlik silah sesiyle bozuldu: Bağlar'da bir kişi yaşamını yitirdi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir parkta pompalı tüfekle yaralanan kişi, vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ölü bulundu; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 22:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Sessizlik silah sesiyle bozuldu: Bağlar'da bir kişi yaşamını yitirdi

olay yeri ve ilk müdahale:

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir parkta silah sesi duyan vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görüp durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre yerde yatan kişinin pompalı tüfek nedeniyle yaralandığı değerlendirildi. Olayın gelişimi ve yaralanma şekliyle ilgili ayrıntılar, emniyet ekiplerinin soruşturmasıyla netlik kazanacak.

kimlik tespiti ve adli süreç:

Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cansız bedeni, gerekli adli işlemler için kaldırılmak üzere morga sevk edildi. Adli tıp incelemesi ve otopsi çalışmaları, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için sürdürülecek.

soruşturmanın yönü ve inceleme:

Polis ekipleri olay yerinde delil toplama, tanık ifadelerini alma ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleme çalışmalarına başladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, olayın meydana geliş şekli ve sorumluluk ilişkileri detaylı şekilde araştırılacak.

Yetkililer, elde edilen bulgular doğrultusunda kamuoyunu bilgilendireceklerini bildirirken, soruşturmanın selameti açısından önümüzdeki süreçte ek açıklamalar yapılabileceği belirtildi.

DİYARBAKIR’IN BAĞLAR İLÇESİNDE POMPALI TÜFEKLE KENDİNİ VURAN BİR KİŞİ HAYATINI...

DİYARBAKIR’IN BAĞLAR İLÇESİNDE POMPALI TÜFEKLE KENDİNİ VURAN BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kırıkkale'de kontrolden çıkan motosiklet levhayı devirdi: 1’i ağır 2 yaralı
images

Düğün kutlaması kavgaya dönüştü: İkitelli Caddesi'ne taştı
images

Kavşakta çarpışma trafiği durdurdu: Geyve'de 6 yaralı
images

Kütahya'da Mithatpaşa Caddesi'ndeki servis dükkanında yangın hasar bıraktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırıkkale'de kontrolden çıkan motosiklet levhayı devirdi: 1’i ağır 2 yaralı

Efeler diyarının anısı: Aydın için yayımlanan duygulandıran kurtuluş klibi

Düğün kutlaması kavgaya dönüştü: İkitelli Caddesi'ne taştı

Kavşakta çarpışma trafiği durdurdu: Geyve'de 6 yaralı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı