Edirne'de renkli start: 1071 sporcu müzikle koştu, dostluk öne çıktı

renkli başlangıç ve geniş katılım:

Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 11. Uluslararası Edirne Maratonu, Selimiye Meydanı’ndan verilen start ile başladı. Organizasyona 16 ülkeden ve toplam 1071 sporcu katıldı; sporcular start öncesi müzik ve dans eşliğinde coşkulu anlar yaşadı.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından organize edilen etkinlikte aileler, çocuklar ve farklı yaş gruplarından sporcular aynı parkurlarda yer aldı. Bazı katılımcılar koşuya çocukları ve eşleriyle gelirken, 80 yaşındaki sporcular da gençlerle omuz omuza mücadele etti.

parkurlar ve yarış güzergahı:

Maratonda sporcular 5, 10 ve 21 kilometrelik parkurlarda yarıştı. 21 kilometrelik etapta koşucular Tunca ve Meriç köprülerinden geçip Karaağaç Mahallesi ile Pazarkule Sınır Kapısı güzergahtını takip etti; aynı yol geriye dönülerek finişe varıldı.

Farklı tempoda ve yaklaşımlarda mücadeleler görüldü: bazı sporcular parkurda sohbet edip keyifle ilerlerken, bazıları tempo koyarak dikkat çekti. Organizasyon, rekabet kadar dostluk ve birlikte spor yapma ruhunu da ön plana çıkardı.

dereceler, ödüller ve katılımcı sözleri:

21 kilometrede kadınlarda Yunan atlet Pelagia Diamantaki 1.41.51 ile birinci olurken, erkeklerde Ümit Er 1.16.48 ile kürsüye çıktı. 10 kilometrede kadınlarda Derya Köse 39.42, erkeklerde Nuh Aşçı 36.26 ile ilk sırada yer aldı. Koşunun tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara madalya ve hediyeler verildi.

Organizasyon başkanı Önder Akdağ etkinlikle ilgili olarak şunları kaydetti: "Hem 31 Ağustos vardı hem de 1071 Malazgirt Zaferi’nin Türklere açıldığı yıl dönümü olduğu için 1071 sporcuda kayıtları kapatarak Malazgirt Zaferi’ne de atıfta bulunmak istedik. O yüzden 1071 sporcu start aldı. Coşkulu bir şekilde sporcular ile yarışlar sona erdi."

Yarışa katılan 80 yaşındaki Ahmet Poyraz ise deneyimini şu sözlerle anlattı: "10 kilometreyi hiç durmadan koştum. Baktım gençler yürüyor ama ben koşuyorum. Nasıl genç bunlar". 76 yaşındaki Emrullah Bayraktar de sporu yaşam biçimi haline getirdiğini belirterek, "Yürüyüşler ve koşu yapıyorum. Haftada en az iki kez antrenmanım var. Motive oluyorum ve iyi dereceler de alıyorum. Bizim yaşlarda olanların sayısının artmasını isterim" dedi.

Genel olarak maraton, yarış sonuçlarının ötesinde, farklı ülkelerden sporcuların buluştuğu, eğlence ve dayanışmanın ön planda olduğu bir spor şöleni olarak tamamlandı.

16 ÜLKEDEN 1071 SPORCUNUN KATILDIĞI 11. ULUSLARARASI EDİRNE MARATONU'NDA SPORCULAR, SELİMİYE MEYDANI'NDA MÜZİK EŞLİĞİNDE EĞLENEREK BAŞLADIKLARI YARIŞTA FARKLI PARKURLARDA KIYASIYA MÜCADELE ETTİ