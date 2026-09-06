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Filenin sultanları İstanbul'da tarihi art arda ikinci Avrupa zaferini kazandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul’da İtalya’yı 3-2 yenip 2026 CEV Trendyol Avrupa Şampiyonası’nı üst üste ikinci kez kazandı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 22:50

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Filenin sultanları İstanbul'da tarihi art arda ikinci Avrupa zaferini kazandı

maçın özeti:

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada İtalya’yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Turnuvaya son şampiyon unvanıyla başlayan Milliler, finaldeki çekişmeli mücadeleyi lehine çevirerek üst üste ikinci kez kupayı kaldırdı.

turnuvadaki yolculuk:

Filenin Sultanları, İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada A Grubu’nda Letonya, Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile karşılaştı. Milliler, grup aşamasını 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ile Polonya’nın ardından 2. sırada tamamladı. Eleme turlarında ise sırasıyla Azerbaycan’ı 3-0, çeyrek finalde Almanya’yı 3-1 ve yarı finalde Sırbistan’ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

tarihi başarı ve karşılığı:

Final galibiyetiyle A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan etti. Ay-yıldızlı ekip, ilk şampiyonluğunu 2023’te kazanmıştı; daha önce 2003 ve 2019 finallerinde gümüş, 2011, 2017 ve 2021 yıllarında ise bronz madalya elde etmişti. Bu sonuç, takımın kıta düzeyindeki sürekliliğini ve rekabet gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Teknik direktör Daniele Santarelli yönetimindeki ekip, turnuva boyunca istikrarını koruyarak kritik anlarda öne çıkmayı başardı. Ev sahibi olmanın avantajını iyi kullanan Milliler, saha içindeki mücadeleleri ve takım dayanışmasıyla dikkat çekti.

saha kenarında destek:

Final maçında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da saha kenarından takımı izleyerek destek verdi. Tribünlerin ve kamuoyunun yoğun ilgisiyle geçen organizasyon, Türk voleybolunun uluslararası arenadaki konumunu güçlendirdi.

İstanbul’da kazanılan bu zafer, Filenin Sultanları için hem sportif hem de sembolik bir değer taşıyor; arka arkaya gelen başarılar, Türk kadın voleybolunun istikrar ve yükselişine işaret ediyor.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, 2026 CEV TRENDYOL AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI FİNALİNDE İSTANBUL’DA...

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, 2026 CEV TRENDYOL AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI FİNALİNDE İSTANBUL’DA İTALYA’YI 3-2 MAĞLUP ETTİ VE ÜST ÜSTE 2. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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