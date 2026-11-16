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Düzce operasyonunda sentetik kannabinoid ve ruhsatsız silah bulundu, biri tutuklandı

Düzce polisi 14-15 Kasım operasyonlarında sentetik kannabinoid, ruhsatsız tabanca ve 55 fişek ele geçirildi; 1 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 20:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Düzce operasyonunda sentetik kannabinoid ve ruhsatsız silah bulundu, biri tutuklandı

Düzce'de yürütülen operasyonun ayrıntıları

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları sürdürdü. Sokak çalışmaları kapsamında 14 Kasım tarihinde Ağa Mahallesi'nde yürütülen çalışmada 2,6 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

ele geçirilen malzemeler ve miktarlar:

Devam eden aramalarda ekipler, ayrıca 0,2 gram sentetik kannabinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 55 adet 9x19 mm fişek buldu. Ele geçirilen maddeler ve malzemeler muhafaza altına alındı.

şüpheliler ve adli işlem:

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlardan S.Ç. (42) hakkında, kayıtlarda bulunan 10 suç nedeniyle uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan ve 8 suç kaydı bulunan T.Ç. (49) ise 15 Kasım tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DÜZCE’DE POLİS EKİPLERİNİN UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA SENTETİK...

DÜZCE’DE POLİS EKİPLERİNİN UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA SENTETİK KANNABİNOİD MADDESİ, RUHSATSIZ TABANCA VE 55 ADET FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ. GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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