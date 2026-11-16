Ümraniye'de otogaz üretim atölyesinde akşam yangını çatıda hasar bıraktı

Ümraniye'de otogaz üretim tesisinde akşam yangını

Olay, saat 19.30 sıralarında Ümraniye Yamanevler Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sıralı otogaz sistemleri üreten fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Müdahale ve olay yeri çalışmaları

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yürütüldü. Sağlık ekipleri muhtemel durumlardan dolayı olay yerinde bekletildi.

Hasar ve soruşturma

Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak iş yerinin çatısında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Otogaz sistemleri üretimi yapılan atölyelerde kullanılan malzemelerin yanıcı özellikleri, yangının hızla yayılmasına zemin hazırlayabiliyor; bu nedenle uzmanların ve soruşturmayı yürüten birimlerin iş güvenliği uygulamalarını detaylı şekilde değerlendirmesi bekleniyor.

STANBUL’UN ÜMRANİYE İLÇESİNDE, OTOGAZ SİSTEMLERİ ÜRETİMİ YAPAN BİR İŞ YERİNDE HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTI. KISA SÜREDE BÜYÜYEN ALEVLER PANİĞE NEDEN OLURKEN, OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA İTFAİYE, POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ.