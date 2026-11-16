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Ümraniye'de otogaz üretim atölyesinde çıkan yangın çatıda büyük hasar bıraktı

Ümraniye Yamanevler'de otogaz sistemleri üreten atölyede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yok, çatıda geniş maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 20:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ümraniye'de otogaz üretim atölyesinde çıkan yangın çatıda büyük hasar bıraktı

Ümraniye'de otogaz üretim atölyesinde çıkan yangın çatıda büyük hasar bıraktı

Ümraniye Yamanevler Mahallesi'nde sıralı otogaz sistemleri üreten bir iş yerinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Olay, saat 19.30 sıralarında başladı ve kısa sürede çevrede paniğe yol açtı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Yangın kısa sürede çatıyı etkisi altına alırken, iş yerinde yoğun duman oluştu. Olay anında iş yerinde bulunanların durumu ile ilgili resmi bir yaralanma veya can kaybı bildirimi yapılmadı.

müdahale ve hasar tespiti:

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yürütüldü. Sağlık ekipleri olası yaralanmalara karşı olay yerinde bekletilirken, kazada şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Yangının çatıda geniş çaplı maddi hasar bıraktığı belirtildi. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma ve inceleme başlattı; olayla ilgili değerlendirmeler ekipler tarafından sürdürülecek.

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Ümraniye'de otogaz sistemleri üreten iş yerinde yangın

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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