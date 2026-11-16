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Kavşakta çarpışma: Dörtyol'da üç kişi yaralandı

Batman kent merkezindeki Dörtyol Kavşağı'nda iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı; sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 21:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kavşakta çarpışma: Dörtyol'da üç kişi yaralandı

Kavşakta çarpışma

Batman'da kent merkezindeki Dörtyol Kavşağı'nda iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre kaza, Dörtyol Kavşağı'nda meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Müdahale ve soruşturma:

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

BATMAN’DA DÖRTYOL KAVŞAĞI’NDA İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI.

BATMAN’DA DÖRTYOL KAVŞAĞI’NDA İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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