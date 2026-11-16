Kavşakta çarpışma: Dörtyol'da üç kişi yaralandı

Kavşakta çarpışma
Batman'da kent merkezindeki Dörtyol Kavşağı'nda iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Olayın ayrıntıları:
Edinilen bilgilere göre kaza, Dörtyol Kavşağı'nda meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Müdahale ve soruşturma:
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
BATMAN’DA DÖRTYOL KAVŞAĞI’NDA İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI.
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