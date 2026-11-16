Futbol camiası Timuçin Cuğ'un kaybına yas tuttu

TFF'den açıklama:

Türkiye Futbol Federasyonu, eski milli futbolcu Timuçin Cuğ’un vefatını duyurdu. Federasyon yaptığı yazılı açıklamada, Türk futbolunun değerli isimlerinden ve A Milli Takımımızın eski oyuncularından biri olarak anılan Cuğ'un kaybının büyük üzüntü yarattığı belirtildi.

Kariyeri:

Timuçin Cuğ, futbola altyapısında başladığı Ankara Demirspor’da yetişti. Profesyonel kariyerinde Fenerbahçe, Adanaspor ve Galata formalarını giyen Cuğ, A Milli Takım ile çıktığı 1 müsabakada Ay-Yıldızlı formayı terletti. Fenerbahçe ile Süper Lig, Türkiye Süper Kupası ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı. Futbolculuk kariyerinin ardından Cuğ, teknik direktör olarak da Türk futboluna hizmet verdi.

Cenaze bilgileri:

Merhum Timuçin Cuğ’un naaşı, yarın Karacaahmet Şakirin Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Federasyon açıklamasında, "Merhum Timuçin Cuğ’a Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Fenerbahçe olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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