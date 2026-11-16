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Futbol camiası Timuçin Cuğ'un kaybına yas tuttu

TFF, eski milli futbolcu Timuçin Cuğ’un vefatını açıkladı. Cuğ, Ankara Demirspor altyapısından yetişip Fenerbahçe'de şampiyonluklar yaşadı. Cenaze yarın.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 20:55

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Futbol camiası Timuçin Cuğ'un kaybına yas tuttu

TFF'den açıklama:

Türkiye Futbol Federasyonu, eski milli futbolcu Timuçin Cuğ’un vefatını duyurdu. Federasyon yaptığı yazılı açıklamada, Türk futbolunun değerli isimlerinden ve A Milli Takımımızın eski oyuncularından biri olarak anılan Cuğ'un kaybının büyük üzüntü yarattığı belirtildi.

Kariyeri:

Timuçin Cuğ, futbola altyapısında başladığı Ankara Demirspor’da yetişti. Profesyonel kariyerinde Fenerbahçe, Adanaspor ve Galata formalarını giyen Cuğ, A Milli Takım ile çıktığı 1 müsabakada Ay-Yıldızlı formayı terletti. Fenerbahçe ile Süper Lig, Türkiye Süper Kupası ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı. Futbolculuk kariyerinin ardından Cuğ, teknik direktör olarak da Türk futboluna hizmet verdi.

Cenaze bilgileri:

Merhum Timuçin Cuğ’un naaşı, yarın Karacaahmet Şakirin Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Federasyon açıklamasında, "Merhum Timuçin Cuğ’a Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Fenerbahçe olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

ESKİ MİLLİ FUTBOLCU TİMUÇİN CUĞ HAYATINI KAYBETTİ

ESKİ MİLLİ FUTBOLCU TİMUÇİN CUĞ HAYATINI KAYBETTİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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