düzce'de sokak çalışmasında 840 sentetik ecza hapı ele geçirildi

operasyon ayrıntıları:

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Kasım'da Şerefiye Mahallesi'nde sokak çalışması yapıldı. Yapılan çalışmada 840 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyonda yakalanan şüphelilerden E.M.Y. (19) ve E.G. (19) hakkında, her birinin birer suç kaydının bulunduğu belirtilerek uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem uygulandı. Diğer iki şüpheli B.A.A. (27) ve E.C. (19) ise sırasıyla 6 ve 2 suç kaydına sahip oldukları kaydedilerek uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen B.A.A. ve E.C., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı gözetiminde devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER