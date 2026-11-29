Trafik denetimlerinin genel bilançosu:

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yürüttükleri trafik denetimlerini yoğun şekilde sürdürdü. Son bir haftada 5 bin 507 araç ve sürücü kontrol edilirken, uygulamalarda kurallara uymadığı tespit edilen 904 araç ve sürücüye idari veya adli işlem uygulandı. Denetimler sonucunda ayrıca 143 araç trafikten men edildi.

Kontrollerde özel gruplara da odaklanıldı; 307 motosiklet ve 10 okul servisi detaylı olarak incelendi. Uygulamaların amacı trafik güvenliğini artırmak ve kaza riskini azaltmak olarak açıklandı.

ihlal türleri ve sayıları:

Denetimlerde en sık rastlanan ihlaller arasında hız ihlali öne çıktı; toplam 213 sürücüye hız kuralını ihlal etmekten işlem yapıldı. Kırmızı ışık ihlali nedeniyle 54 sürücüye, kask takmama nedeniyle 28 sürücüye, emniyet kemeri kullanmama nedeniyle 18 sürücüye idari yaptırım uygulandı.

Alkollü araç kullanma nedeniyle 12 sürücüye, seyir halinde cep telefonu kullanma nedeniyle 10 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca ses ve gürültü ile ilgili 9 ihlal ve abartı egzoz nedeniyle 8 ihlal kayda geçti.

denetimlerin sürdürülebilirliği ve amaç:

Düzce Emniyet Müdürlüğü, trafik düzeni ve yol güvenliğinin sağlanması için denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. Yetkililer, kurallara uyumun artırılmasının sadece ceza uygulamasıyla değil, kamuoyu bilgilendirmesi ve denetimlerin sürekliliğiyle mümkün olacağını vurguladı.

DÜZCE’DE SON BİR HAFTADA GERÇEKLEŞTİRİLEN TRAFİK DENETİMLERİNDE 5 BİN 507 ARAÇ VE SÜRÜCÜ KONTROL EDİLDİ. DENETİMLERDE 904 ARAÇ VE SÜRÜCÜYE CEZAİ İŞLEM UYGULANIRKEN, 143 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.